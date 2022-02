Virgil Bălăceanu: Gruparea de forțe RUSEȘTI se concentrează acum pe exercițiul din Belarus

Trupele Kremlinului ar fi pregătite în proporție de aproximativ 70% pentru o operațiune militară în Ucraina, fiind luată în considerare o posibila capturare a Kievului în trei zile și chiar o posibil plan de ocupare totală a țării. Cât de credibil este acest lucru, se întreabă jurnaliștii de la publicația ucraineană NV.

Citând surse proprii, publicații de primă mărime precum Reuters, Washington Post, New York Times, Financial Times sau Fox News notează că Rusia are mai multe variante de acțiune, iar în cazul în care ar recurge la cel mai agresiv scenariu militar, Kievul ar putea fi capturat în 72 de ore.

Pregătirea armatei ruse pentru invazie este estimată de oficialii americani la 70%, pierderile militare ale Ucrainei, la 5-25 mii de militari, în timp ce Rusia ar pierde între 3 și 10 mii de militari.

De asemenea, numărul pierderilor în rândul populației Ucrainei este estimat la 25-50 de mii de oameni.

Zonele vulnerabile

În opinia generalului Virgil Bălăceanu, flancul cel mai amenințat este zona de sud-est, în dreptul raioanelor Cahul, Bolgrad și Izmail. O altă zonă extrem de vulnerabilă este regiunea Donbas.

Referindu-se la exercițiul comun Rusia-Belarus, generalul Virgil Bălăceanu consideră că acțiunea este una specială întrucât Rusia dizlocă în Belarus forțe care sunt, în mod normal, staționate în estul îndepărtat al Rusiei. ”Federația Rusă le-a mai practicat”, remarcă generalul Bălăceanu, care este convins că Rusia folosește instrumentul militar ca marjă de negociere în discuțiile diplomatice.

Generalul Alexandru Grumaz este de părere că serviciile de informații rusești încearcă prin toate mijloacele să creeze dezinformare, subliniind faptul că Rusia are experiență îndelungată în această privință.

”Nu uitați că și primul război mondial a fost pornit din cauza jocurilor operative ale serviciilor secrete rusești, implicate în asasinatul de la Sarajevo, care s-a făcut cu aprobarea serviciului secret rusesc.”, este de părere generalul Grumaz.

”După întâlnirea liderilor chinez și rus, de la Beijing, unde s-a creat un nou centru de putere pentru noua ordine mondială. Avem acum două concepte de ordine mondială: unul la Davos, și altul la Beijing și se pare că cele două sunt în confruntare” conform acestuia.

