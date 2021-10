Viorel Lis, declarație de dragoste pentru Oana: Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o

Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, a vorbit despre relația sa cu Oana Lis și i-a făcut o declarație de dragoste în cadrul unei emisiuni de televiziune. Fostul primar a declarat, printre altele, și că nu mai poate să trăiască fără soția sa, scrie romaniatv.net.

“Ce pot să spun. Singura care rezolva tot este ea. Am încercat să fiu alături cât am putut. Am fost mereu apropiat. Întotdeauna am încurajat-o. A căpătat foarte multă încredere în ea și rezolvă foarte multe probleme pe care nici eu nu aș putea să le rezolv. Nu am făcut ceva special, doar am fost așa cum trebuie să fie un bărbat. Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o. Nu aș mai putea să trăiesc fără ea”, a declarat Viorel Lis la Antena Stars.

Viorel Lis şi Oana sunt împreună de peste 23 de ani, iar în urmă cu 10 ani s-au căsătorit.

Operat de colecist

Starea de sănătate a fostului edil nu este întocmai bună. În urmă cu câteva luni, Viorel Lis a fost operat de colecist.

„Am probleme cu pareza asta pentru că nu mai pot să mai merg. Amețesc nu mai am echilibru. Merg cu cadrul ăsta dar ca să ma ridic trebuie să mă ajute Oana. Ca să ajung la baie este foarte greu, ca sa spăl fructe trebuie să mă țin de toți pereții. Dacă nu ar fi Oana ce aș face”, a declarat Viorel Lis, mai scrie sursa citată.

Oana Lis, cel mai mare regret

Oana Lis a vorbit despre regretele pe care le-a adunat de-a lungul timpului. Soția lui Viorel Lis spune că și-ar fi dorit un copil de când era mai tânără. Mai mult, Oana Lis este de părere că regretele din viața sa au legătură cu lipsa mamei.

”Au fost multe momente dificile, dar cred că toate au legătură cu lipsa mamei. Eu am locuit doar doi ani cu părinții mei, mama era bolnavă, tata era alcoolic, toate lucrurile nenorocite pe care le făcea el… De cele mai multe ori, în viață, am simțit lipsa mamei. Cei care au părinți habar n-au ce înseamnă să fii iubit necondiționat, câtă încredere, câtă putere, să ai mereu baza aceea că te duci la mama și te ajută, găsești o ciorbă, o vorbă bună. Mamele își susțin copiii și îi văd cei mai minunați, indiferent de ce au făcut în viață, e mama acolo și îi susține. Eu nu am avut parte de asta. Mi-ar plăcea să ies cu mama la o cafea, văd femei în oraș, cu mamele lor. E o legătură pe care eu am sărit-o în viața asta”, a declarat Oana Lis, pentru Cancan.ro.

