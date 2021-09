Oana Lis dă cărțile pe față. Cel mai mare regret. ”M-am tot ferit, iar acum îmi pare rău”

Oana Lis a vorbit despre regretele pe care le-a adunat de-a lungul timpului. Soția lui Viorel Lis spune că și-ar fi dorit un copil de când era mai tânără. Mai mult, Oana Lis este de părere că regretele din viața sa au legătură cu lipsa mamei.

”Au fost multe momente dificile, dar cred că toate au legătură cu lipsa mamei. Eu am locuit doar doi ani cu părinții mei, mama era bolnavă, tata era alcoolic, toate lucrurile nenorocite pe care le făcea el… De cele mai multe ori, în viață, am simțit lipsa mamei. Cei care au părinți habar n-au ce înseamnă să fii iubit necondiționat, câtă încredere, câtă putere, să ai mereu baza aceea că te duci la mama și te ajută, găsești o ciorbă, o vorbă bună. Mamele își susțin copiii și îi văd cei mai minunați, indiferent de ce au făcut în viață, e mama acolo și îi susține. Eu nu am avut parte de asta. Mi-ar plăcea să ies cu mama la o cafea, văd femei în oraș, cu mamele lor. E o legătură pe care eu am sărit-o în viața asta”, a declarat Oana Lis, pentru Cancan.ro.

Și-ar fi dorit un copil de când era mai tânără

”Eu și Viorel vorbim foarte mult la telefon, eu ies des în oraș, iar el stă acasă și nu-și dă seama că traficul s-a aglomerat de când era el primar, de cinci ori, și stau zilnic două, trei ore în trafic. Într-o zi, eram în trafic și mă întreabă: unde ești? Și zic: sunt în mașină! Păi unde? Pe Moșilor! ”Dar tu numai cu moși umbli?” Nu vedeam o relație între noi doi, din cauza diferenței de vârstă, dar m-a cucerit prin simțul umorului, prin puterea lui, prin prietenia lui. Eram prieteni la început. Dar îmi trimitea orhidee acasă, îmi făcea cadouri. Îmi pare rău să văd că femeile nu mai sunt atât de apreciate, dar poate nici ele nu mai apreciază, poate nu știu ce înseamnă să-ți deschidă un bărbat o ușă, să-ți aducă o floare. Dacă m-aș întoarce în trecut, acum 20 de ani, mi-aș spune să fac un copil cu Viorel, cu bărbatul vieții mele. M-am tot ferit, iar acum îmi pare rău!”, a mai declarat Oana Lis.