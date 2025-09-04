Data actualizării: | Data publicării:

Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii

Autor: Doinița Manic
România pare o țară de bătăuși și agresori.

Cifrele sunt cutremurătoare: 39 de femei ucise de la începutul acestui an și peste 61.000 de cazuri de violență domestică raportate doar în primele șase luni din 2025. În paralel, nerespectarea ordinelor de protecție a crescut cu peste 110% în ultimii patru ani. Aceste date arată clar că vorbim despre un fenomen în expansiune, pe care statul îl tratează mai degrabă defensiv decât preventiv.

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care angajatorii care oferă un loc de muncă victimelor violenței domestice sau traficului de persoane vor primi sprijin financiar. Este o măsură bună, necesară pentru reintegrarea victimelor, dar să nu ne amăgim: nu rezolvă problema de fond. Siguranța acestor oameni nu se obține doar cu un contract de muncă.

Victimele ar trebui să fie protejate imediat, nu post-mortem

 

Ceea ce lipsește de ani buni este aplicarea fermă a legii. Poliția continuă să intervină în multe cazuri doar după ce victima este ucisă sau grav rănită. Ordinul de protecție, în teorie un instrument salvator, devine adesea o simplă hârtie ignorată de agresori. Faptul că numărul incidentelor de nerespectare a ordinelor de protecție a explodat ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități.

Anunțul privind înființarea comisiei „România fără violență” în Parlament este un pas înainte, dar rămâne de văzut dacă va produce schimbări reale. Avem nevoie de pedepse mai aspre, dar și de mecanisme clare prin care victimele să fie protejate imediat, nu post-mortem. Avem nevoie ca polițiștii să trateze fiecare plângere cu seriozitate și să fie instruiți să recunoască riscurile reale.

Violența domestică nu dispare prin statistici sau prin comunicate optimiste. Dispare doar atunci când statul demonstrează că nu tolerează agresorii și că protejează victimele înainte ca ele să devină doar numere într-un raport.

Iată doar câteva dintre crimele șocante din acest an:

Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital

O femeie din Bihor, omorâtă în bătaie de iubitul ei

Cine este femeia din Mureș incendiată în propria casă de fostul iubit - FOTO în articol

Cine e femeia împușcată în Capitală, în plină stradă. Toată țara o știe!

Copil de 2 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg

Un minor de 10 ani și-a omorât unchiul, pentru a-și salva mama. Caz șocant în Dolj

Crimă șocantă de Paște. Un bărbat și-a omorât soția în vârstă de 27 de ani, sub ochii copiilor, furios că telefonul ei suna des

acest articol reprezintă o opinie
