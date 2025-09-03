Data publicării:

Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Bărbatul este acuzat de uciderea amantei sale. A bătut-o violent, apoi a trecut cu mașina peste ea. A fost reținut de anchetatori. 

”La data de 2 septembrie 2025, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe Drumul Judeţean 102D, din localitatea Baba Ana, în direcţia oraşului Mizil, o femeie a fost urmărită de către un bărbat care se deplasa cu un autoturism. După ce a ajuns-o din urmă, acesta a coborât din autoturism şi a agresat-o fizic, în zona feţei. Ulterior, acesta a exercitat din nou acte de violenţă fizică de mare intensitate asupra femeii, până când aceasta a căzut la nivelul solului. Imediat după agresiunea fizică, bărbatul s-a urcat la volanul autoturismului, a trecut cu roţile acestuia peste corpul victimei, părăsind ulterior locul faptei”, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Victima a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti cu politraumatisme, având, printre altele, fracturi costale multiple cu leziuni pulmonare şi fracturi la nivelul bazinului, a declarat, pentru Agerpres, directorul medical al unităţii sanitare, Andrei Ilinca.

În urma rănilor grave suferite, aceasta a decedat. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală.

După gest, bărbatul a încercat să se sinucidă


”La scurt timp după comiterea faptei, în urma activităţilor investigativ-operative, poliţiştii l-au depistat pe bărbatul în cauză, care se afla în autoturism, pe raza localităţii Tătaru, unde ar fi ingerat substanţe toxice. Acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, fiind în permanenţă supravegheat de organele de poliţie”, arată IJP.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus reţinerea preventivă, pentru 24 de ore, a bărbatului, acesta urmând să fie prezentat instanţei pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

În cauză, cercetările sunt efectuate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul organelor de poliţie de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova - Serviciul de Investigaţii Criminale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

La Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova nu au fost înregistrate anterior sesizări privind eventuale acte de violenţă fizică sau verbală între autor şi victimă, mai menţionează IJP.

