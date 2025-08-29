Poliția încearcă să-l mobilizeze pe bărbat, care s-a baricadat într-un apartament din Otopeni.

Polițiștii ilfoveni desfășoară vineri activități complexe pentru imobilizarea unui bărbat aflat într-un apartament din Otopeni, suspectat că și-ar fi ucis copilul de 2 ani și 8 luni, pe care îl avea cu concubina sa, potrivit Agerpres.

„La data de 23 august, în jurul orei 06:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că bărbatul l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani și 8 luni într-o locuință din orașul Otopeni.

După ce au adunat toate informațiile necesare, polițiștii s-au deplasat la locuința bărbatului pentru a-l reține. La sosire, individul le-a spus că se află în apartament împreună cu un alt copil, în vârstă de un an, și că îl va ucide dacă cineva va încerca să intre. Au urmat ore întregi de negocieri. Specialiștii au reușit să-l convingă să predea copilul, însă bărbatul a refuzat să iasă și a rămas baricadat în locuință, potrivit Digi24.

Suspiciuni de omor

Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal pentru ucidere din culpă. Totuși, în urma cercetărilor efectuate, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

„Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

