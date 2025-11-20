Viitorul sănătății feminine: Prevenție, reconstrucție și fertilitate

Pentru o zi, Municipiul Buzău a devenit spațiul în care medicina modernă și dialogul deschis despre sănătatea femeii s-au întâlnit în cadrul seminarului medical „Concepție. Prevenție. Longevitate. Viitorul sănătății feminine”. Trei profesori de top de la Acibadem Atașehir, reputați expeți internaționali în chirurgie oncologică, chirurgie reconstructivă și medicină reproductivă, au oferit o perspectivă completă asupra progreselor care schimbă viitorul femeilor la nivel global.

Cancerul de sân, de la frică la încredere: Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Evenimentul a început cu una dintre cele mai importante teme pentru sănătatea femeii: prevenția și tratamentul modern al cancerului de sân. Prof. Dr. Metin Çakmakçı a prezentat transformările majore din ultimele decenii, subliniind că medicina actuală a schimbat radical prognosticul acestei boli. El a transmis un mesaj optimist, fundamentat pe date și progrese reale: „Astăzi, cancerul de sân este una dintre cele mai tratabile forme de cancer. Îl detectăm mai devreme, îl înțelegem mai bine și îl tratăm într-un mod mult mai personalizat — adaptat corpului, nevoilor și vieții fiecărei femei.”

În același timp, a evidențiat că lupta cu cancerul nu înseamnă doar eliminarea bolii, ci și recuperarea completă a femeilor care au trecut prin tratament: „Îngrijirea modernă a cancerului de sân a trecut de la frică la focus - de la tratamente uniforme la soluții create pentru fiecare pacientă. Supraviețuirea nu este singurul obiectiv; calitatea vieții este la fel de importantă.”

Participanții au aflat informații esențiale despre progresele din screening, imagistică, biopsii, terapii țintite și reducerea tratamentelor aggressive, semn că viitorul oncologiei devine tot mai sigur și mai personalizat.

Armonie după traumă: reconstrucția mamară explicată de Prof. Dr. Bülent Saçak

A doua parte a seminarului a fost dedicată unui subiect esențial, adesea ignorat: recuperarea după cancerul de sân. Prof. Dr. Bülent Saçak, expert în chirurgie plastică, reconstructivă și microchirurgie, a prezentat Acibadem Atașehir Breast Reconstruction Protocols, un model unic prin precizie și empatie.

El a redefinit reconstrucția mamară printr-o perspectivă profund umană: „Reconstrucția mamară este mult mai mult decât înlocuirea unui țesut pierdut. Filosofia noastră este armonie după trauma: planificăm fiecare operație astfel încât să respectăm corpul pacientei, siguranța oncologică și așteptările ei.”

Profesorul a explicat că standardizarea protocoalelor permite rezultate consistente și sigure, indiferent de complexitatea cazului: „La Acıbadem, considerăm reconstrucția mamară o componentă esențială a tratamentului cancerului de sân. Protocoalele noastre ne permit să oferim excelență microchirurgicală într-un mod sigur, reproductibil și centrat pe nevoile pacientei.”

Participanții au descoperit tehnici moderne – de la perforator flaps la proceduri limfatice și reconstrucții hibride – precum și importanța colaborării multidisciplinare în parcursul pacientei.

Fertilitatea viitorului: inovație și oportunități, explicate de Prof. Dr. Cem Demirel

Seminarul s-a încheiat cu o privire asupra unui alt domeniu în plină evoluție: medicina reproductivă. Prof. Dr. Cem Demirel a vorbit despre transformările rapide din FIV, unde tehnologia devine un aliat decisiv atât pentru cuplurile care își doresc un copil, cât și pentru femeile care își doresc să își păstreze fertilitatea. El a evidențiat rolul

inteligenței artificiale în creșterea șanselor de succes: „IVF este un domeniu care crește continuu. Odată cu dezvoltările actuale în inteligența artificială, selecția embrionilor și oferirea celei mai bune șanse unui cuplu prin transferul unui singur embrion devin realitate.”

A subliniat, de asemenea, cât de importante sunt protocoalele flexibile, care permit intervenții în situații critice, fără întârzieri: „Contrar dogmelor anterioare, putem începe stimularea ovariană în orice moment al ciclului femeii – un progres critic mai ales pentru femeile care au nevoie de crioprezervarea ovocitelor înainte de chimioterapie, fără a întârzia tratamentul oncologic.”

Mesajul său final a atins un punct sensibil: medicina actuală oferă femeilor alegeri reale, care pot schimba viitorul personal și familial.

Un angajament comun: educație, prevenție și sănătate pe termen lung

Cele trei prezentări au conturat un fir comun: femeile au astăzi mai multe opțiuni, mai mult control și mai mult sprijin decât oricând. Screeningul regulat, tratamentele personalizate, reconstrucțiile sigure și soluțiile moderne de fertilitate sunt parte din același obiectiv: o viață lungă, sănătoasă și demnă pentru fiecare femeie.