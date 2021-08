VIDEO - El este miliardarul grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria. E liber și nici nu va fi extrădat

El este miliardarul grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria / Foto: Captură video Realitatea Plus

Magistrații din țara noastră au decis să nu îl extrădeze pe miliardarul grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a venit apoi în România pentru a-și repara mașina, transmite Realitatea Plus. Întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că a fugit de la locul accidentului din Bulgaria, unde a lovit mortal un bărbat aflat pe motocicletă, miliardarul grec a negat informația. El a evitat să ofere alte informații.

În urmă cu câteva zile bărbatul a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat în considerare faptul că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are vârsta înaintată: 68 de ani. El va trebui să meargă regulat la poliție și nu are voie să părăsească țara.

Ce afaceri are în România

Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, miliardarul grec deține hala de lângă Capitală unde a fost prins. Tot acolo, într-un service auto, a încercat să-și repare autoturismul pentru a șterge urmele faptei sale. Miliardarul a fost prins ieri de polițiști, a fost audiat de procuror ore bune, apoi și-a petrecut noaptea în Arestul Central. Astăzi, afaceristul va ajunge în fața magistraților pentru confirmarea mandatului european de arestare emis deja pe numele său.

Pe lângă acea hală din Ilfov, grecul ar avea și alte afaceri în România. Acesta ar avea trei firme: una în domeniul alimentar, alta în domeniul prelucrării lemnului și o a treia care este falimentară. Individul ar deține în România și mai multe clădiri și proprietăți pe care le închiriază. Aceleași surse spun că, în Grecia, bărbatul are mai multe plantații de măslini și ierburi aromatice.

Ce acuzații i se aduc bărbatului

Reamintim că un șofer grec a fost arestat în România după ce a lovit mortal cu mașina un motociclist. Accidentul s-a petrecut în Bulgaria, iar grecul a fugit de la locul accidentului, încercând ulterior să-și repare mașina chiar lângă Capitală, în Ilfov. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, are rezidență în țara noastră și a încercat să convingă angajații de la service să-i repare mașina fără autorizație.