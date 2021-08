Cum a fost prins miliardarul grec care a ucis un motociclist în Bulgaria. Mărturia polițistului român care i-a verificat mașina - VIDEO

Un miliardar grec a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria. Omul de afaceri a fugit de la locul faptei și a transportat mașina distrusă în România unde intenționa să o repare la un service. Cel care l-a prins pe bărbat este un polițist de la Rutieră, aflat în timpul său liber cu propria mașină la același service auto, transmite Realitatea Plus. Acesta a avut inspirația să verifice autoturismul miliardarului și așa a aflat că acesta se află în baza de date a poliției. Mașina prezenta semne clare că a fost implicată într-un accident, iar lui Marian Costache i s-a părut ciudat că acesta a venit la un service pentru a o repara, mai ales că a văzut pe parbriz urme de sânge și bucăți dintr-o geacă de piele.

"În experiența mea de 17 ani în brigada Rutieră la accidente mi-am dat seama că nu este lovitură cu un tir, ci cu altceva. Apropiindu-mă de mașină am simțit un miros puternic sânge și alte bucăți de piele, geacă, lipite în parbriz și toate astea m-au… am ajuns la concluzia că nu este conform cu realitatea și am procedat la… Am luat legătura cu un coleg bulgar, criminalist, i-am trimis niște poze și în momentul ăla mi-a adus la cunoștința că îl caută de două zile. Caută această mașina și pe respectivul.", a declarat Marian Costache.

Miliardarul grec a fost lăsat ieri în libertate. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat în considerare faptul că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are vârsta înaintată: 68 de ani. El va trebui să meargă regulat la poliție și nu are voie să părăsească țara.

Ce afaceri are miliardarul în România

Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, bărbatul deține hala de lângă Capitală unde a fost prins. Tot acolo, într-un service auto, a încercat să-și repare autoturismul pentru a șterge urmele faptei sale. Miliardarul a fost prins ieri de polițiști, a fost audiat de procuror ore bune, apoi și-a petrecut noaptea în Arestul Central. Astăzi, afaceristul va ajunge în fața magistraților pentru confirmarea mandatului european de arestare emis deja pe numele său.

Pe lângă acea hală din Ilfov, grecul ar avea și alte afaceri în România. Acesta ar avea trei firme: una în domeniul alimentar, alta în domeniul prelucrării lemnului și o a treia care este falimentară. Individul ar deține în România și mai multe clădiri și proprietăți pe care le închiriază. Aceleași surse spun că, în Grecia, bărbatul are mai multe plantații de măslini și ierburi aromatice.