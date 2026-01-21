€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Internațional VIDEO: De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți
Data actualizării: 09:21 21 Ian 2026 | Data publicării: 09:18 21 Ian 2026

VIDEO: De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți
Autor: Anca Murgoci

tren spania tren / Agerpres

Accidentul de la Adamuz a readus în prim-plan problema vibrațiilor trenurilor de mare viteză din Spania.

Această problemă a crescut în ultimii ani, fapt confirmat de utilizatori, ingineri și chiar de mecanici. Pe rețelele sociale pot fi găsite numeroase videoclipuri postate de pasageri în care se pot observa aceste vibrații, care, deși în principiu nu sunt capabile să provoace o deraiere, nici nu ar trebui considerate normale la viteze de peste 200 km/h.

Dacă se întâmplă să vibreze mai mult, atunci cauza trebuie să fie faptul că infrastructura este într-o stare mai proastă

Realitatea este că „trenurile de mare viteză sunt din ce în ce mai bune, la fel ca automobilele, pentru că sunt fabricate tot mai moderne. Dacă se întâmplă să vibreze mai mult, atunci cauza trebuie să fie faptul că infrastructura este într-o stare mai proastă”, afirmă Ramiro Aurin, membru al Asociației Inginerilor de Drumuri.

Creșterea traficului feroviar din ultimii ani din Spania accelerează uzura infrastructurii: „De ce este mai proastă infrastructura? Pentru că, raportat la volumul de trafic care trece, întreținerea este probabil insuficientă. Dacă traficul s-a dublat, nu trebuie să fii inginer ca să înțelegi că întreținerea nu poate rămâne aceeași”.

Oboseala materialelor nu este liniară, ci exponențială, ceea ce înseamnă că, spre finalul duratei lor de viață, uzura se multiplică.

Când te afli într-o etapă medie de utilizare, materialele se degradează mai lent, însă dacă utilizarea este împinsă la limită, degradarea se produce mult mai rapid, pentru că există un moment în care procesul de degradare se accelerează.

Iată imagini:

Spania este încă sub șocul tragediei care s-a produs duminică în Andaluzia, în sudul țării, unde ciocnirea a două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 42 de morți.

Un nou accident marți seară în Spania

Un accident feroviar a făcut un mort și patru răniți marți seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbușise peste calea ferată, transmite AFP.

„Sunt patru răniți grav și o persoană care a murit”, a declarat jurnaliștilor șeful operațiunilor de intervenție ale pompierilor catalani, Claudi Gallardo.

Potrivit Rodalies de Catalunya, operatorul feroviar public din regiune, persoana decedată era un angajat al companiei. Presa locală a informat că este vorba despre mecanicul de locomotivă.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată, provocând un accident care a implicat un tren de pasageri” în orașul Gelida, la aproximativ 40 de kilometri de Barcelona, relatase anterior Protecția Civilă pe X.

Serviciile de urgență au luat în îngrijire 37 de persoane, majoritatea călătorind în vagonul din față, care a fost cel mai grav avariat, a precizat Gallardo.

Administratorul rețelei feroviare naționale Adif a indicat că prăbușirea zidului a fost cauzată de o furtună și ploile abundente care au afectat o mare parte a regiunii.

Pe X, el a adăugat că circulația a rămas suspendată pe liniile suburbane „din cauza efectelor furtunii asupra infrastructurii”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tren
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
PSD cere intervenția urgentă a autorităților române, după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie
Publicat acum 10 minute
Antonio Costa şi Ursula von der Leyen dau un mesaj de forţă şi unitate a Uniunii Europene în plenul PE
Publicat acum 44 minute
Cum va arăta lumea în 50 de ani în viziunea inteligenței artificiale
Publicat acum 55 minute
BANCUL ZILEI: Un bărbat adevărat
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Pentagonul intenționează să reducă participarea SUA la unele grupuri NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 40 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close