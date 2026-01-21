VIDEO: De ce vibrează atât de tare trenurile în Spania. Problema, readusă în prim-plan după accidentul feroviar soldat cu morți

Această problemă a crescut în ultimii ani, fapt confirmat de utilizatori, ingineri și chiar de mecanici. Pe rețelele sociale pot fi găsite numeroase videoclipuri postate de pasageri în care se pot observa aceste vibrații, care, deși în principiu nu sunt capabile să provoace o deraiere, nici nu ar trebui considerate normale la viteze de peste 200 km/h.

Dacă se întâmplă să vibreze mai mult, atunci cauza trebuie să fie faptul că infrastructura este într-o stare mai proastă

Realitatea este că „trenurile de mare viteză sunt din ce în ce mai bune, la fel ca automobilele, pentru că sunt fabricate tot mai moderne. Dacă se întâmplă să vibreze mai mult, atunci cauza trebuie să fie faptul că infrastructura este într-o stare mai proastă”, afirmă Ramiro Aurin, membru al Asociației Inginerilor de Drumuri.

Creșterea traficului feroviar din ultimii ani din Spania accelerează uzura infrastructurii: „De ce este mai proastă infrastructura? Pentru că, raportat la volumul de trafic care trece, întreținerea este probabil insuficientă. Dacă traficul s-a dublat, nu trebuie să fii inginer ca să înțelegi că întreținerea nu poate rămâne aceeași”.

Oboseala materialelor nu este liniară, ci exponențială, ceea ce înseamnă că, spre finalul duratei lor de viață, uzura se multiplică.

Când te afli într-o etapă medie de utilizare, materialele se degradează mai lent, însă dacă utilizarea este împinsă la limită, degradarea se produce mult mai rapid, pentru că există un moment în care procesul de degradare se accelerează.

Iată imagini:

En mi último viaje (Noviembre) de vuelta de Sevilla a Zaragoza grabé este video que comparti en mi perfil de X, porque me inquietó bastante que vibrara tanto el tren. Hubo tramos en los que estuve muy preocupada..mucha gente que iba en el tren comentaba lo mismo pic.twitter.com/PrITJj97lL — Tikún Olam (@Pitufa311) January 18, 2026

????Tras lo ocurrido, recupero este vídeo????

Octubre 2025. AVE Málaga–Madrid, antes de Córdoba: vibraciones brutales, el tren salta y el café cobra vida propia. No eran avisos aislados. Esto estaba ahí. Y nadie hizo nada. ????⚠️ pic.twitter.com/AkUdOdRoEX — El Gran Simonowski ®️__________ (@Migueramos77) January 19, 2026

Video grabado en un Iryo Madrid-Barcelona en mayo de 2024.



Se observan las notables vibraciones que registraba el tren en esta ruta.



La comida la sirven a la salida de Atocha así que el tramo del vídeo sería hasta Zaragoza.



Un año después ese mismo video no sería mucho mejor. pic.twitter.com/LFdqSO39lk — Víctor de Elena (@victordeelena) August 28, 2025

Spania este încă sub șocul tragediei care s-a produs duminică în Andaluzia, în sudul țării, unde ciocnirea a două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 42 de morți.

Un nou accident marți seară în Spania

Un accident feroviar a făcut un mort și patru răniți marți seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbușise peste calea ferată, transmite AFP.

„Sunt patru răniți grav și o persoană care a murit”, a declarat jurnaliștilor șeful operațiunilor de intervenție ale pompierilor catalani, Claudi Gallardo.

Potrivit Rodalies de Catalunya, operatorul feroviar public din regiune, persoana decedată era un angajat al companiei. Presa locală a informat că este vorba despre mecanicul de locomotivă.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată, provocând un accident care a implicat un tren de pasageri” în orașul Gelida, la aproximativ 40 de kilometri de Barcelona, relatase anterior Protecția Civilă pe X.

Serviciile de urgență au luat în îngrijire 37 de persoane, majoritatea călătorind în vagonul din față, care a fost cel mai grav avariat, a precizat Gallardo.

Administratorul rețelei feroviare naționale Adif a indicat că prăbușirea zidului a fost cauzată de o furtună și ploile abundente care au afectat o mare parte a regiunii.

Pe X, el a adăugat că circulația a rămas suspendată pe liniile suburbane „din cauza efectelor furtunii asupra infrastructurii”.