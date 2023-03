"Viața noastră nu e roz". Jorge, despre ce se întâmplă cu familia sa: "Eu în cârje, soția nu vede cu ochiul stâng, Karina are nasul spart"

“Ce se întâmplă cu familia noastră? Soția mea... Am ajuns cu ea la spital de urgență la spital, pentru că i s-a dezlipit retina. E cu mine în mașină acum, suntem fericiți că totul a decurs foarte bine. Însă eu cu două cârje, ea cu ochiul bandajat, aia mică a noastră, Karina, acum câteva luni, a primit o minge în nas, și are zgârciul dezlipit, mă duc cu ea la ORL. Suntem familia faultată! Să nu aveți impresia că viața noastră este roz sau că noi trăim într-o bulă sau ceva. Avem și noi, ca toată lumea, tot felul de situații!”, le-a povestit Jorje urmăritorilor săi de pe Instagram.

Contactat de ciao.ro, Jorge a declarat că situația este acum sub control.

“Operația a ieșit bine. Acum două zile, am fost să îi scoată bandajele. E un miracol că a găsit loc la cel mai bun doctor și așa din scurt. Simțea de vreo două săptămâni că ceva nu e în regulă. În prima fază, a crezut că e doar stresată și obosită și îi apărea o pată pe ochi seara. De la o zi la alta creștea acea pată și am mers la un control la care doctorul a trimis-o direct la urgență. Avem o perioadă interesantă. Eu operat la genunchi, merg cu cârjele, soția operată la ochi și nu vede cu ochiul stâng, Karina are nasul spart de la o minge luată în față de la un coleg isteț. Ce să mai zic. Doar "Facă-se voia ta, Doamne!”, a spus Jorge.

Jorge a mărturisit de ce și-a înșelat soția: Mulți m-au judecat

Recent, Jorge a spus care a fost motivul pentru care și-a înșelat soția. Artistul a vorbit cu sinceritate despre greșeala comisă.

"Sunt un tip asumat. Măcar eu am recunoscut. Și am făcut-o public, după ani. Nu spun că toți bărbații sunt la fel, pentru că eu cunosc cel mai fidel bărbat ever și de la el am luat exemplul. Dacă vreo doamnă care trece prin asta citește acum, să știi, draga mea, că tu ești perfectă. Bărbatul nu înșală pentru că iubita sau soția nu se ridică la falsele standarde ale lui. Problema este la el. El are o nesiguranță sau caută succesul și îl confundă cu succesul la femei, sau să fie iubit de cât mai multe pentru că el nu se iubește pe el.

Mulți m-au judecat, când am recunoscut public, însă pe mine nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mi-a afectat cu ceva cursul în carieră, nu-mi pasă. Eu vreau să fiu sincer cu mine și mă dezvolt. Nu sunt perfect. Încă lucrez și încă fac terapie pe diverse teme. Terapia face parte din viața mea și îi îndrum și pe copiii mei să aibă ședințe la psiholog sau life coach", a spus Jorge într-un interviu pentru viva.ro. Citește mai departe>>

