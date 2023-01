"Măcar eu am recunoscut". Jorge a mărturisit de ce și-a înșelat soția: Mulți m-au judecat

"Sunt un tip asumat. Măcar eu am recunoscut. Și am făcut-o public, după ani. Nu spun că toți bărbații sunt la fel, pentru că eu cunosc cel mai fidel bărbat ever și de la el am luat exemplul. Dacă vreo doamnă care trece prin asta citește acum, să știi, draga mea, că tu ești perfectă. Bărbatul nu înșală pentru că iubita sau soția nu se ridică la falsele standarde ale lui. Problema este la el. El are o nesiguranță sau caută succesul și îl confundă cu succesul la femei, sau să fie iubit de cât mai multe pentru că el nu se iubește pe el.

Mulți m-au judecat, când am recunoscut public, însă pe mine nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mi-a afectat cu ceva cursul în carieră, nu-mi pasă. Eu vreau să fiu sincer cu mine și mă dezvolt. Nu sunt perfect. Încă lucrez și încă fac terapie pe diverse teme. Terapia face parte din viața mea și îi îndrum și pe copiii mei să aibă ședințe la psiholog sau life coach", a spus Jorge într-un interviu pentru viva.ro.



Cum a continuat relația dintre Jorge și soția sa, după ce a fost prins că o înșela

"Relația a fost încercată la început deoarece a debutat greu, pentru că eu eram în divorț; eu și Ramona am devenit un cuplu la multe luni după ce eu am divorțat. Prietenia noastră și parteneriatul nostru de business au fost mult mai importante la început, pentru ca apoi să se transforme într-o frumoasă relație de cuplu cu multe despărțiri și împăcări care veneau de la diferența de vârstă, de mentalitate, de la faptul că scăpasem dintr-o căsnicie și nu îmi doream relație stabilă.

Însă, încetul cu încetul, am văzut răbdarea Ramonei, iar răbdarea ei cu mine este Premiul Nobel, fiindcă ea de la an la an a fost alături de mine, indiferent ce s-a întâmplat, iar experiențele trăite de noi doi nu mai vreau să le trăiesc cu altcineva, pentru că relația noastră a evoluat extraordinar. Nașterea lui David ne-a unit și mai tare, și felul în care fetele s-au dezvoltat ne-a întărit relația și familia", a povestit Jorge pentru viva.ro.

"Nu este un lucru de laudă"

Cât despre infidelitatea sa și modul in care au reusit sa treaca peste, in relatie, acesta a spus: "Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu".

"Momentele dificile au întărit și mai mult relația"

"Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înteleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune", a mai spus artistul.

