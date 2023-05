Veste proastă despre Spy/Master de la HBO MAX. Andreea Vasile: Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul...

Miniseria Spy/Master a avut premiera pe 19 mai pe HBO MAX. Atunci au fost difuzate și primele două episoade ale serialului românesc. Actrița Andreea Vasile se numără printre actorii din această distribuție.

„Povestea este plasată în timpul Războiului Rece, este o săptămână din viața lui Victor Godeanu, mâna dreaptă a lui Ceaușescu. (...) Cele două scenariste, Adina Sădeanu și Kirsten Peters, au făcut multă documentare pentru povestea asta. Adina Sădeanu a citit tot ce se putea citi, și atunci, sigur că au la bază această întâmplare pe care au romantizat-o în așa fel încât să poată să fie un serial și nu un documentar, că altfel poți face un documentar. Este o miniserie. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul, dar este conceput ca o miniserie, din păcate”, a declarat Andreea Vasile.

Actrița Andreea Vasile a vorbit și despre rolul pe care îl are în Spy/Master.

„E un personaj ce mi-a plăcut foarte tare când am lucrat, pentru că am repetat înainte să începem filmarea propriu-zisă. Am avut niște discuții cu Christopher Smith, regizorul nostru, pentru că am vrut să construim o biografie a personajelor care să susțină povestea din scenariu.

Ce mi-a plăcut mie foarte mult este că se schimbă foarte tare din episodul trei încolo. Adică nu mai este femeia blazată, alcoolică, închisă în casă, care face reproșuri, ci devine stăpâna propriei vieți deoarece este pusă în situația în care viața ei și viața fiicei ei sunt puse în pericol. Prin urmare, nimic din ce susțineai tu despre tine nu mai este valabil pentru că e o chestiune de supraviețuire”, a precizat Andreea Vasile.

VEZI ȘI: Scriitoarea Camelia Cavadia, despre relația cu fiica ei: Mi s-a părut cel mai frumos lucru pe care puteam să îl aud

Licenţiată în filosofie şi jurnalism, scriitoarea Camelia Cavadia a fost invitată în emisiunea „Întâlnire cu arta”, prezentată de Georgiana Ioniță, la DC News și Spectacola, unde a vorbit despre povestea sa de viață și despre relația cu fiica ei.

„Eram desenator tehnic, deși, meseria mea nu presupunea desenul, la care nu sunt deloc talentată. Eram dactilografă și aveam un colectiv foarte bun de femei, în toată puterea cuvântului. Aveau familie acasă, erau oameni maturi, cu probleme de oameni maturi. Deseori mă simțeam acolo mică și nu mă simțeam la locul meu, trebuie să recunosc. Dar a fost o perioadă de pornire în viață, de care uneori îmi aduc aminte cu drag, alteori nu, pentru că mi se părea cumva nepotrivită pentru un copil, că așa eram la vârsta aia. Am început să lucrez acolo imediat după liceu, după vârsta de 18 ani”, a precizat scriitoarea Camelia Cavadia.

Citește continuarea pe: https://www.dcnews.ro/scriitoarea-camelia-cavadia-despre-relatia-cu-fiica-ei-mi-s-a-parut-cel-mai-frumos-lucru-pe-care-puteam-sa-il-aud_913067.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News