În spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora Clotilde Armand, primarul de la Sectorul 1, ar vrea starea de alertă în Sector pentru a putea înlocui compania de salubritate Romprest cu Grupul francez Veolia. În acest sens, reprezentanții companiei au oferit un răspuns prin care dezmint orice informație și precizează că grupul nu mai activează pe piața de salubritate din România:

„Grupul Veolia, lider mondial în furnizarea de servicii esențiale de mediu, este prezent pe piața din România din anul 2000, oferind servicii de producție, alimentare cu apă și de canalizare (prin Apa Nova), precum și de energie termică (prin Veolia Energie).

Veolia nu activează pe piața de salubritate din România și declină orice posibilitate de a furniza astfel de servicii pe piața locală.

La finalizarea Fazei a II-a a proiectului Stației de epurare a apelor uzate de la Glina, Apa Nova, furnizorul de servicii de apă potabilă și de canalizare din București, va prelua în operare incineratorul de nămol, dezvoltând astfel singura activitate care poate fi asociată cu domeniul deșeurilor.

Veolia își asigură consumatorii din România că va continua să furnizeze servicii la aceeași calitate și standarde internaționale, cu respect față de valorile sale: responsabilitate, solidaritate, respect, inovație, orientare către client, cu impact minim asupra mediului“, au precizat cei de la Grupul Veolia.

Depășită de situație, Clotilde Armand a solicitat stare de alertă în Sectorul 1

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.

În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1 (...)“, preciza, acum câteva zile, Clotilde Armand.

Prefectul i-a refuzat cererea

Prefectul Capitalei i-a răspuns lui Clotilde Armand în scandalul gunoaielor de la Sectorul 1. Potrivit Antena 3, acesta a spus că „în acest moment nu se gândește să aprobe această stare de alertă și să convoace o ședință pe subiect, dar evaluează situația și se va consulta cu autoritățile sanitare, de mediu, vor analiza documentația celor de la Sectorul 1 și abia apoi va veni cu un răspuns“ (citește AICI).

