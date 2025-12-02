€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Vederea și Inima: Legătura Vitală dintre Sănătatea Oculară și Circulația Sanguină
Data publicării: 13:14 02 Dec 2025

Vederea și Inima: Legătura Vitală dintre Sănătatea Oculară și Circulația Sanguină
Autor: Editor Team

Vederea și Inima: Legătura Vitală dintre Sănătatea Oculară și Circulația Sanguină Vederea și Inima / Foto Freepik
 

Vederea este esențială pentru independența și calitatea vieții.

Deși suntem obișnuiți să ne concentrăm pe semnele vizibile de îmbătrânire a ochilor, cum ar fi vederea încețoșată, puțini realizează cât de strâns legată este sănătatea oculară de starea generală a organismului, în special de sistemul cardiovascular.

Factori Comuni care Afectează Ochii și Corpul

Procesul de îmbătrânire influențează toate structurile oculare, de la cristalin la retină. Totuși, bolile sistemice, precum diabetul sau hipertensiunea arterială, accelerează considerabil deteriorarea. Aceste afecțiuni afectează vasele de sânge, iar cele mai fine vase, aflate în retină, sunt primele care pot da semne de suferință.

Ochii, O Fereastră către Sănătatea Vasculară


Medicii oftalmologi pot detecta semne ale unor probleme sistemice doar examinând vasele de sânge din fundul ochiului. Retina este singurul loc din corp unde vasele sangvine pot fi observate direct, fără a fi nevoie de o intervenție invazivă.

De exemplu, retinopatia diabetică sau hipertensivă sunt complicații grave care încep cu modificări subtile la nivelul retinei. Aceste schimbări reflectă adesea probleme mai mari de circulație și tensiune arterială care afectează și inima.

Importanța Evaluării Cardiovasculare în Sănătatea Oculară


Pentru a evalua corect riscurile asociate afecțiunilor cardiovasculare care pot impacta vederea, medicii recomandă investigații complementare. O metodă esențială de diagnostic non-invaziv este ecografia inimii sau ecocardiografia. Această examinare utilizează ultrasunetele pentru a crea imagini detaliate ale structurii și funcției inimii. Informațiile obținute prin ecocardiografie  sunt cruciale pentru a înțelege cum performează sistemul circulator care irigă, inclusiv, structurile delicate ale ochiului.

Colaborarea dintre specialitățile medicale este vitală, deoarece bolile vasculare nediagnosticate pot duce la complicații oftalmologice severe, inclusiv ocluzii vasculare retiniene.

Prevenție și Expertiză: Obiceiuri care Protejează Vederea

Adoptarea unui stil de viață sănătos – incluzând dietă echilibrată, evitarea fumatului și controlul greutății – rămâne cea mai bună linie de apărare. Însă, prevenția medicală de specialitate este de neînlocuit.

  • Controlul Tensiunii și al Glicemiei: Menținerea acestor parametri în limite normale protejează atât inima, cât și retina.
  • Examinări Cardiologice Anuale: Vizita la medicul cardiolog este obligatorie, mai ales după 40 de ani. Un specialist, precum Mirela Obogeanu, poate identifica rapid riscurile cardiologice și poate efectua investigațiile necesare, inclusiv cele cardiovasculare.

Semnale de Alarmă care Necesită Consult Urgent

Nu ignora niciodată simptomele care pot indica o problemă serioasă:

  • Vedere încețoșată sau pierdere bruscă a vederii.
  • Dureri oculare intense, persistente.
  • Modificări bruște ale câmpului vizual (petici negri, umbre).

Intervenția rapidă și diagnosticarea corectă sunt cruciale pentru a preveni deteriorarea permanentă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Mirela Obogeanu
vedere
Medici oftalmologi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut”
Publicat acum 30 minute
Institutul „Elie Wiesel” cere autorităților să aplice legea privind interzicerea simbolurilor fasciste
Publicat acum 48 minute
Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Publicat acum 56 minute
Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Publicat acum 56 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 20 ore si 33 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 17 ore si 8 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close