Vas cu turişti scufundat în Japonia. Paza de Coastă a confirmat 10 decese. 16 persoane încă sunt căutate

Ambarcațiunea a dispărut sâmbătă, cu 26 de persoane la bord, în timpul unei croaziere în largul insulei Hokkaido.

Dintre cele 10 persoane, șapte erau bărbați și trei femei, a precizat paza de coastă într-un buletin.

La bord se aflau 24 de pasageri, inclusiv doi copii, și doi membri ai echipajului.

Gheața în derivă poate fi văzută în apele din zonă încă din luna martie, iar temperaturile apei ar fi acum de 2 până la 3 grade Celsius, a declarat un oficial de la o cooperativă locală de pescuit.

"Doar câteva minute în acest tip de apă te face să își pierzi conștiința", a spus el.

Autoritățile foloseau șapte nave, trei avioane și patru elicoptere ale pazei de coastă pentru a căuta pasagerii și echipajul navei "Kazu I", după ce aceasta a avut probleme în largul peninsulei Shiretoko, renumită pentru fauna sălbatică și linia de coastă dramatică.

Paza de coastă a aflat de la echipaj, sâmbătă după-amiază, că apa inundă nava. Ultima dată a fost contactat aproximativ două ore mai târziu, când a contactat compania care îl operează pentru a spune că se înclină la un unghi de 30 de grade, a relatat Kyodo news.

Paza de coastă a declarat că nu este clar ce s-a întâmplat cu barca. Nimeni nu a fost disponibil pentru comentarii la companie, scrie Mediafax.

„Vas fantomă”, cu mai multe cadavre decapitate, descoperit pe o insulă din Japonia

Un alt eveniment straniu s-a petrecut in Japonia in 2019 cânnd la bordul unei nave de pescuit, din Coreea de Nord, care a naufragiat pe o insulă japoneză, Insula Sado, care se află la o distanţă de aproape 900 de kilometri de Coreea de Nord, au fost găsite 7 cadavre decapitate, informa la acel moment The Guardian şi The New York Post citate de Digi24.

„Au mai existat cazuri similare dar aceasta este prima dată când descoperim o navă într-un stadiu atât de avansat de degradare”, a mai adăugat oficialul din Paza de Coastă.

Litere în limba coreeană erau pictate pe corpul navei din lemn, care era ruptă în două, iar asupra cadavrelor nu au fost găsite acte de identitate.

Presa locală a relatat că Poliţia din Japonia şi Paza de Coastă anchetează cazul, existând suspiciuni că nava a plecat din Coreea de Nord.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News