O barcă plină cu 30 de persoane la bord s-a scufundat, în Japonia. Se caută supravețuitori

Potrivit NHK TV, comandantul ambarcațiunii Kazu 1 a tras un semnal de alarmă, spunând că un sit natural protejat de UNESCO se scufundă în largul peninsulei Shiretoko, potrivit Rai News.

Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat cu oamenii de la bord. Elicopterele de salvare, sosite la aproximativ 4 ore de la pierderea contactului, patrulează în apele în căutarea supraviețuitorilor.

Știre în curs de actualizare...

Un alt eveniment straniu s-a petrecut in Japonia in 2019 cânnd la bordul unei nave de pescuit, din Coreea de Nord, care a naufragiat pe o insulă japoneză, Insula Sado, care se află la o distanţă de aproape 900 de kilometri de Coreea de Nord, au fost găsite 7 cadavre decapitate, informa la acel moment The Guardian şi The New York Post citate de Digi24.

5 corpses and 2 human heads have been discovered inside a shipwreck on the coast of #Japan's Sado Island, the police said Sat. "Ghost boats", containing nothing but human remains, usually believed to hail from North Korea are commonly found on Japanese shores.

???? pic.twitter.com/0Ni2UW4UPA