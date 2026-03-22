Vânt puternic în mai multe zone din ţară, până la ora 18:00

Vântul se va intensifica duminică în mai multe zone din țară, cu rafale de până la 60 km/h.
Vântul va avea intensificări în mai multe zone din ţară, pe parcursul zilei de duminică, până la ora 18:00, cu rafale ce pot atinge 45 - 60 km/h, potrivit unei informări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
În zona montană înaltă, rafalele vor atinge, în general, viteze de 60 - 70 km/h, potrivit meteorologilor.
ANM precizează că va actualiza informarea inclusiv prin avertizări pentru fenomene meteorologice periculoase imediate (nowcasting), în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor.
