Valentina Pelinel, despre divorțul de Cristi Borcea: Fiecare pleacă cu ce a venit

Valentina Pelinel a început, oficial, o relație cu Cristi Borcea când acesta era în închisoare. Rapid, ei au făcut primul copil. Acum, au împreună trei copii, un băiețel și două fetițe gemene. În total, fostul acționar de la Dinamo are nouă copii cu trei soții. Se cunoaște că fostele sale soții au rămas într-o relație bună și că au o situație financiară, de asemenea, excepțională. Împreună cu prima soție, Mihaela Borcea, Cristi are doi băieți și o fată, iar împreună cu Alina Vidican, a doua soție, un băiat și o fată.

Recent, au tot apărut zvonuri despre despărțirea dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea, ei ținând, încă din luna august, frecvent, prima pagină a presei mondene.

Acum, Valentina Pelinel a spus ce s-ar întâmpla între ei în cazul unui divorț: fiecare pleacă din această relație cu ce a venit, spune ea, sugerând că nu a intrat în această relație pentru latura materială. Astfel, conform vedetei, în cazul divorțului, nu va lua nimic din averea soțului său.

”Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York”

”Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg. Momentul acela când Cristi mi-a spus: `ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți`. Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut” a spus Valentina Pelinel, scrie as.ro.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel alături de Borcea

Valentina Pelinel a explicat cum reușește să se mențină în formă alături de Cristi Borcea.

”Amândoi suntem gurmanzi, dar amândoi suntem cumpătați și avem un stil de viață sănătos și echilibrat. Ne permitem să mâncăm ce ne place pentru că echilibrăm cu efortul constant din restul timpului. Fiecare merge la sala lui și avem programe de antrenament diferite. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai trei copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos. Altfel îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dietă corectă, fără să fac excese, dar și fără să îmi impun restricții drastice. Ca în orice în viață, echilibrul este cheia succesului”, a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru ciao.ro.

”Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune alimentație corectă, sport regulat și o viață emoțională echilibrată. Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi niciodată folositoare. De aceea încerc tot timpul să balansez consumul de calorii. Practic sport regulat, dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de un desert bun, o porție de paste delicioase sau de un fel special de mâncare gătită. Aș mânca oricând cu plăcere salam de biscuiți sau ecler cu cafea”, a mai spus vedeta. Citește mai mult aici

