Cum se menține în formă Valentina Pelinel alături de Borcea: Ne permitem...

"Amândoi suntem gurmanzi, dar amândoi suntem cumpătați și avem un stil de viață sănătos și echilibrat. Ne permitem să mâncăm ce ne place pentru că echilibrăm cu efortul constant din restul timpului. Fiecare merge la sala lui și avem programe de antrenament diferite. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai trei copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos. Altfel îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dietă corectă, fără să fac excese, dar și fără să îmi impun restricții drastice. Ca în orice în viață, echilibrul este cheia succesului", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune alimentație corectă, sport regulat și o viață emoțională echilibrată. Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi niciodată folositoare. De aceea încerc tot timpul să balansez consumul de calorii. Practic sport regulat, dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de un desert bun, o porție de paste delicioase sau de un fel special de mâncare gătită. Aș mânca oricând cu plăcere salam de biscuiți sau ecler cu cafea", a mai spus vedeta.

"Nu este greu să fii doamna Borcea"

Cât despre relația cu Borcea, Valentina Pelinel spunea, de curând, că și-a asumat totul încă de la început.

"Mi-am asumat relația cu soțul meu încă din primul moment când ne-am îndrăgostit. Nu este greu să fii doamna Borcea, pentru că nu este o etichetă. Sunt soția unui bărbat minunat, pe care l-am ales ca partener de viață, tatăl copiilor mei și soțul meu. Ceea ce ne leagă este mai puternic decât orice dificultate prin care am trecut, iar fiecare provocare întâlnită în drumul nostru ne-a adus și mai aproape și ne-a consolidat sentimentele pe care le avem unul față de celălalt", a mărturisit aceasta.

"Ne rezervăm timp de calitate pentru noi, seara"

"Relația se schimbă inevitabil când apar copiii, dar în sens bun, și ceea ce pierzi câștigi înzecit la nivel de împlinire personală și relațională. Cel mai important lucru într-o relație este comunicarea și fiecare trebuie să își găsească "vocea" de a transmite ceea ce își dorește și are nevoie, acomodând și respectând în același timp și dorințele partenerului. Timpul este mai scurt ca oricând. Dar învăț să-mi fac timp pentru ce contează și să prioritizez lucrurile. Am norocul că sunt o fire foarte organizată și disciplinată și reușesc să-i organizez și pe ceilalți. Ne rezervăm timp de calitate pentru noi, seara la cină și dimineața înainte să înceapă o zi plină.

Recent, Valentina Pelinel a făcut mai multe declarații sincere despre felul în care a ales să trăiască.

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața"

"Am avut dintotdeauna vise și mi-am imaginat cum mi-aș dori să se întâmple lucrurile în viața mea. Sunt o visătoare realistă, dacă se poate spune așa. Ce am constatat însă este că, odată cu vârsta, devii mai iertător, mai matur, mai tolerant. Inevitabil creșterea copiilor m-a făcut mai atentă la ce contează cu adevărat. Am mult mai multă răbdare față de copii și familie, față de cei apropiați. Te focusezi mai bine, îți canalizezi energia spre lucrurile importante, chiar dacă față de exterior poate nu mai găsești aceeași înțelegere", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața până acum. Cred că e important să fii împăcat cu ce este, cu ce ai făcut și să lași lucrurile să se întâmple așa cum este ordinea lor firească. Există o forță mai puternică decât noi în univers care are grijă ca nimic să nu fie întâmplător", a mai spus vedeta.

