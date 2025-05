Val de atacuri aeriene reciproce între Rusia și Ucraina: Zeci de civili răniți, sute de drone lansate

Ucraina s-a confruntat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu una dintre cele mai ample ofensive aeriene din ultimele luni, lansată de armata rusă. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a trimis nu mai puțin de 183 de drone și două rachete balistice, într-un atac coordonat care a vizat mai multe zone din țară.

Dintre dispozitivele aeriene fără pilot, 77 au fost neutralizate de sistemele de apărare ale Ucrainei, în timp ce alte 73 s-au prăbușit fără a produce distrugeri semnificative, conform informațiilor furnizate de autoritățile militare de la Kiev. Cele două rachete Iskander-M au fost lansate din teritoriul rus, mai precis din regiunea Rostov și din Crimeea, anexată de Rusia în 2014. Dronele de atac au fost trimise din regiunile Briansk, Kursk, Oriol și Milerovo.

În paralel cu aceste atacuri, orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, a fost puternic afectat. Atacurile aeriene cu drone desfășurate de Rusia au provocat rănirea a 47 de civili, potrivit unui comunicat al poliției locale citat de AFP.

Pe fondul acestui schimb de focuri aeriene, autoritățile ruse au anunțat, la rândul lor, că regiunea Krasnodar, situată în sud-vestul Rusiei, a fost ținta unui "atac masiv" din partea armatei ucrainene. În urma acestor lovituri, patru persoane au fost rănite, conform relatărilor oficiale locale, potrivit Agerpres.

Un grup majoritar de senatori americani — cel puțin 72 la număr — se declară gata să voteze un pachet de sancțiuni extrem de severe împotriva Federației Ruse, precum și impunerea unor tarife uriașe statelor care continuă să cumpere resurse energetice din Rusia. Informația a fost făcută publică de senatorul republican Lindsey Graham și preluată de agenții internaționale, potrivit Kyiv Independent.

Printre măsurile propuse se află tarife vamale de 500% pentru importurile de petrol, gaze, produse petroliere sau uraniu din statele care mențin relații economice cu Moscova în aceste domenii. Inițiativa este gândită ca un răspuns în eventualitatea în care președintele rus Vladimir Putin refuză să accelereze procesul de pace care ar putea pune capăt războiului declanșat în Ucraina.

„Scopul este de a-l ajuta pe președintele Trump. Cred că președintele SUA este cea mai potrivită persoană pentru a atinge acest obiectiv (pacea, n.r.), dar aceste sancțiuni reprezintă punctul de vedere al Senatului american, conform căruia noi considerăm că principalul vinovat pentru conflict este Rusia", a declarat Graham, subliniind că aceste măsuri sunt văzute drept o unealtă diplomatică importantă în mâinile liderului de la Casa Albă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a tras un semnal de alarmă în legătură cu o posibilă agresiune rusă planificată pentru vara acestui an, care ar putea fi mascată sub forma unor exerciții comune organizate împreună cu Belarus. Avertismentul a fost lansat marți, în timpul intervenției sale la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Varșovia, și a fost citat de publicația The Kyiv Independent.

„Uitați-vă la Belarus — în această vară, Rusia pregătește ceva acolo sub pretextul unor exerciții militare. Așa încep de obicei noile sale atacuri”, a declarat liderul ucrainean, sugerând că desfășurările de trupe din vecinătatea nordică ar putea ascunde intenții ofensive.

În același discurs, Zelenski a ridicat semne de întrebare asupra destinației unui posibil atac: „Unde de data asta? Nu știu. Ucraina? Lituania? Polonia? Doamne ferește! Dar trebuie să fim cu toții pregătiți. Toate instituțiile noastre sunt deschise cooperării".

