Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România

Compania aeriană low-cost Wizz Air își mărește rețeaua de zboruri din România cu 15 rute noi din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, spre destinații din Europa și Africa de Nord. Noile curse, cu tarife de la 99 de lei, pot fi deja rezervate online.

Wizz Air a anunțat oficial introducerea a 15 rute noi din România, marcând cea mai mare extindere a programului său de iarnă pe piața locală. Conexiunile acoperă orașe populare din Germania, Franța, Portugalia, Spania, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Cehia și Maroc.

„Suntem mândri că ne-am consolidat și mai mult prezența în România în această vară și că putem anunța acum introducerea a încă 15 conexiuni din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov. Aceste rute adăugate către întreaga Europă evidențiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăți conectivitatea, de a sprijini creșterea regională și de a oferi și mai multe opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri români”, a declarat Anastasia Novak, manager comunicare corporativă și sustenabilitate la Wizz Air.

Cinci destinații noi din București Otopeni

Din 26 octombrie 2025, pasagerii care zboară de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă vor avea acces la:

Berlin (Germania) - marți, miercuri, joi, sâmbătă, duminică; de la 159 lei.

Praga (Cehia) - luni, miercuri, vineri, duminică; de la 159 lei.

Bordeaux (Franța) - miercuri și duminică; de la 159 lei.

Pe 27 octombrie intră în operare:

Turku (Finlanda) - luni și vineri; de la 99 lei.

Iar din 31 martie 2026 se adaugă:

Faro (Portugalia) - marți și sâmbătă; de la 259 lei.

Patru rute noi din Cluj-Napoca

Din 26 octombrie 2025, clujenii vor putea zbura spre:

Marrakesh (Maroc) - joi și duminică; de la 259 lei.

Pe 27 octombrie se lansează:

Stockholm Skavsta (Suedia) - luni și vineri iarna, joi și duminică vara; de la 99 lei.

Din 28 octombrie:

Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) - marți și sâmbătă iarna, luni și vineri vara; de la 99 lei.

Iar din 29 martie 2026:

Milano Malpensa (Italia) - luni, miercuri, vineri, duminică; de la 99 lei.

Iașiul primește patru conexiuni noi

Pe 27 octombrie 2025, Aeroportul Internațional Iași va inaugura zboruri către:

Copenhaga (Danemarca) - luni și vineri iarna, marți și sâmbătă vara; de la 159 lei.

Din 28 octombrie:

Praga (Cehia) - marți și sâmbătă; de la 99 lei.

Valencia (Spania) - marți și sâmbătă; de la 159 lei.

Din 9 decembrie 2025:

Pescara (Italia) - marți și sâmbătă; de la 99 lei.

Două rute noi din Brașov

În 28 octombrie 2025, Brașovul se conectează cu:

Milano Malpensa (Italia) - marți, joi, sâmbătă; de la 99 lei.

Din 27 ianuarie 2026:

Roma Fiumicino (Italia) - marți, joi, sâmbătă; de la 129 lei.

Wizz Air, 19 ani de operare în România

Compania, prezentă pe piața locală din 2006, deține în prezent opt baze operaționale, peste 1.600 de angajați și 228 de rute active din 13 aeroporturi românești. Noile lansări vor crește numărul destinațiilor către care pasagerii români pot zbura la 85 de orașe din 27 de țări.

