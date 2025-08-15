Data publicării:

Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash

Compania aeriană low-cost Wizz Air își mărește rețeaua de zboruri din România cu 15 rute noi din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, spre destinații din Europa și Africa de Nord. Noile curse, cu tarife de la 99 de lei, pot fi deja rezervate online.

Wizz Air a anunțat oficial introducerea a 15 rute noi din România, marcând cea mai mare extindere a programului său de iarnă pe piața locală. Conexiunile acoperă orașe populare din Germania, Franța, Portugalia, Spania, Italia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Cehia și Maroc.

„Suntem mândri că ne-am consolidat și mai mult prezența în România în această vară și că putem anunța acum introducerea a încă 15 conexiuni din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov. Aceste rute adăugate către întreaga Europă evidențiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăți conectivitatea, de a sprijini creșterea regională și de a oferi și mai multe opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri români”, a declarat Anastasia Novak, manager comunicare corporativă și sustenabilitate la Wizz Air.

Cinci destinații noi din București Otopeni

Din 26 octombrie 2025, pasagerii care zboară de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă vor avea acces la:

Berlin (Germania) - marți, miercuri, joi, sâmbătă, duminică; de la 159 lei.

Praga (Cehia) - luni, miercuri, vineri, duminică; de la 159 lei.

Bordeaux (Franța) - miercuri și duminică; de la 159 lei.

Pe 27 octombrie intră în operare:

Turku (Finlanda) - luni și vineri; de la 99 lei.

Iar din 31 martie 2026 se adaugă:

Faro (Portugalia) - marți și sâmbătă; de la 259 lei.

Patru rute noi din Cluj-Napoca

Din 26 octombrie 2025, clujenii vor putea zbura spre:

Marrakesh (Maroc) - joi și duminică; de la 259 lei.

Pe 27 octombrie se lansează:

Stockholm Skavsta (Suedia) - luni și vineri iarna, joi și duminică vara; de la 99 lei.

Din 28 octombrie:

Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) - marți și sâmbătă iarna, luni și vineri vara; de la 99 lei.

Iar din 29 martie 2026:

Milano Malpensa (Italia) - luni, miercuri, vineri, duminică; de la 99 lei.

Iașiul primește patru conexiuni noi

Pe 27 octombrie 2025, Aeroportul Internațional Iași va inaugura zboruri către:

Copenhaga (Danemarca) - luni și vineri iarna, marți și sâmbătă vara; de la 159 lei.

Din 28 octombrie:

Praga (Cehia) - marți și sâmbătă; de la 99 lei.

Valencia (Spania) - marți și sâmbătă; de la 159 lei.

Din 9 decembrie 2025:

Pescara (Italia) - marți și sâmbătă; de la 99 lei.

Două rute noi din Brașov

În 28 octombrie 2025, Brașovul se conectează cu:

Milano Malpensa (Italia) - marți, joi, sâmbătă; de la 99 lei.

Din 27 ianuarie 2026:

Roma Fiumicino (Italia) - marți, joi, sâmbătă; de la 129 lei.

Wizz Air, 19 ani de operare în România

Compania, prezentă pe piața locală din 2006, deține în prezent opt baze operaționale, peste 1.600 de angajați și 228 de rute active din 13 aeroporturi românești. Noile lansări vor crește numărul destinațiilor către care pasagerii români pot zbura la 85 de orașe din 27 de țări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
15 aug 2025, 17:30
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
15 aug 2025, 17:06
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
15 aug 2025, 16:53
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
15 aug 2025, 16:40
"România văzută prin natură, artă și cultură". O experiență lingvistică unică pentru copiii de la École Roumaine de Paris
05 aug 2025, 16:44
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15 aug 2025, 15:24
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
15 aug 2025, 15:18
Incendiu de proporții la un depozit de colete din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert/ FOTO
15 aug 2025, 13:53
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
15 aug 2025, 13:17
Întârzieri ale trenurilor de până la 3 ore și jumătate pe litoral, în cel mai aglomerat weekend din sezon
15 aug 2025, 12:33
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin
15 aug 2025, 12:45
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
15 aug 2025, 12:13
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
15 aug 2025, 11:18
Pilotul Cezar Osiceanu, de 45 de ani la manșă. Momentul din Sibiu în care toți clienții din restaurant s-au oprit. ”Am auzit un oftat ușor”
15 aug 2025, 13:00
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
15 aug 2025, 10:50
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
15 aug 2025, 10:30
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
15 aug 2025, 10:08
Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”
15 aug 2025, 09:20
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria
15 aug 2025, 10:06
Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri
15 aug 2025, 08:55
Întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska: Liderul rus a ajuns în SUA. Primele declarații ale lui Trump, din avion / update
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Bancuri de Sfânta Maria
15 aug 2025, 06:57
Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi
14 aug 2025, 23:30
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
14 aug 2025, 22:15
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
14 aug 2025, 21:06
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an
14 aug 2025, 18:21
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare
14 aug 2025, 17:17
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
14 aug 2025, 16:25
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
14 aug 2025, 16:32
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
14 aug 2025, 16:04
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR
14 aug 2025, 13:58
Cele mai noi știri
acum un minut
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
acum 5 minute
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
acum 13 minute
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
acum 37 de minute
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
acum 50 de minute
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
acum 1 ora 3 minute
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
acum 1 ora 12 minute
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
acum 1 ora 51 minute
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel