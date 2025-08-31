Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria

Naționaliștii și euroscepticii din Bulgaria au blocat strada de acces la Uzina de armament din Sopt, pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmna s-o viziteze duminică, împreună cu premierul bulgar Rosen Zhelyazkov, scrie Politico.

VMZ Sopot, o companie de stat, este cel mai mare producător de armament din Bulgaria, țară care în timpul Războiului Rece era unul dintre principalii furnizori de arme ai Pactului de la Varșovia, specializându-se în arme de infanterie, muniție și vehicule blindate ușoare. După căderea comunismului, multe dintre facilitățile de armament s-au închis, dar conflictul din Ucraina și decizia de reînarmare a țărilor UE a schimbat perspectiva industriei de apărare, compania germană Rheinmetall anunțând recent deschiderea a două fabrici în Bulgaria.

Von der Leyen, aflată la Sofia, avea programată o vizită la Sopot, pentru a discuta probleme legate de securitatea europeană și pentru a vizita facilitățile uzinei. Dar, protestatari din partidul de extremă dreaptă Revival și de la partidul naționalist Velichie au organzat un miting de protest în fața uzinei. Kostadin Kostadinov, liderul partidului Revival, care cere retragerea Bulgariei din NATO, a fost filmat blocând autovehicole de la intrarea în uzină, conform unei relatări Mediapool, citat de Politico.

Von der Leyen se află într-un turneu în țările flancului estic, pentrru a le reasigura de sprijinul Uniunii în fața agresiunii ruse. Președinta Comisiei a fost la Riga, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Letoniei, Evika Silina și a vizitat o instalație pentru producția de vehicule aeriene fără pilot, care a primit sprijin financiar din partea UE prin mecanismul NextGenerationEU. De asemenea, s-a întâlnit cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, cu care a discutat despre răspunsul Europei la flota din umbră a Rusiei și la amenințările cu acțiuni militare care vizează infrastructura subacvatică critică. Sâmbătă, von der Leyen a vizitat Estonia, iar duminică, 31 august, Ursula von der Leyen s-a întâlnit în Polonia cu prim-ministrul Donald Tusk. Von der Leyen și premierul polonez Donald Tusk au mers la frontiera polono-belarusă. Tusk a spus că granița este „la fel de importantă” precum visul de eliberare de sub „dominația sovietică” de acum 45 de ani, referindu-se la aniversarea acordului istoric din 31 august 1980, când a fost înființat sindicatul Solidaritatea.



În cursul serii, Ursula von der Leyen a ajuns în Bulgaria. Luni, 1 septembrie, Ursula von der Leyen va călători la Vilnius. Ea se va întâlni cu președintele Litanei, Gitanas Nausėda. După-amiaza, președintea Comisiei va veni la Constanța, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan.

