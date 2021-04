USR PLUS, scut în jurul lui Voiculescu. Ciuvică: Pierd politic!

Mugur Ciuvică a comentat situația USR PLUS, în contextul demiterii lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

"Un partid care recunoaşte, prin schimbare, că ministrul lui a fost o catastrofă este un partid care suferă în momentul ăla. După părerea mea, asta a fost principala susţinere de până acum a lui Vlad Voiculescu, faptul că ăştia de la USR şi PLUS, schimbându-l, îşi recunosc prostia, recunosc faptul că au pus un bizar în fruntea unui minister de maximă importanţă şi pierd politic. Eu sunt convins că despre asta vorbesc şi acum în şedinţă", a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNews TV.

În ciuda mesajelor de susținere din USR PLUS, premierul Florin Cîțu, susținut de președintele Klaus Iohannis l-a revocat din funcție pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. De la ora 12:00, USR PLUS e în ședință. Se pare că ar vrea la guvernare, dar fără premierul Florin Cîțu. În plus, Dan Barna ar refuza interimatul la Sănătate.

Emisiunea integrală, în matrialul video de ami jos: