Uniunea Europeană propune cea mai mare reformă a TVA de la lansarea pieței unice

UE a dezvăluit planuri de colectare a până la 18 miliarde de euro în plus pe an din taxa pe valoarea adăugată, în încercarea de a reduce una dintre cele mai grave scheme de evaziune fiscală din Europa, scrie Financial Times. Propunerea include obligativitatea raportării digitale în timp real de către companiile care vând bunuri la nivel transfrontalier în interiorul blocului comunitar, pentru a ajuta autoritățile să îi prindă pe fraudatori. Aceștia au câștigat miliarde de euro prin fraude de tip carusel: importă bunuri din țări UE fără TVA și le vând cu TVA în alte părți ale blocului fără a preda veniturile fiscale autorităților.

Comisia Europeană a declarat că trecerea la raportarea digitală și la facturarea electronică ar contribui la reducerea fraudei în materie de TVA cu până la 110 miliarde de euro în 10 ani și ar reduce costurile administrative și de conformitate pentru comercianții din UE cu peste 4 miliarde de euro anual în aceeași perioadă.

Potrivit estimărilor UE, propunerea implică un cost inițial de 11 miliarde de euro pentru modernizarea contabilității și a sistemelor informatice. UE a estimat că deficitul de TVA – diferența dintre impozitul datorat și cel colectat – era de 93 de miliarde de euro în 2020, cel puțin un sfert dintre acestea fiind legate de comerțul în interiorul blocului. TVA-ul total colectat în UE în 2020 a fost de 1 021 miliarde de euro.

Săptămâna trecută, procurorii europeni au dejucat o schemă de fraudă în domeniul TVA în valoare de 2,2 miliarde de euro, pentru a o scoate la iveală după 18 luni de anchete în 14 state membre. Comisia a declarat că ar fi fost „mult mai ușor” de prins dacă statele membre ar fi avut la dispoziție informații în timp real.

De asemenea, propunerea include planuri de a obliga platformele din sectorul închirierilor pe termen scurt și al călătoriilor, cum ar fi Airbnb și Uber, să colecteze și să plătească TVA pentru costul integral al tuturor rezervărilor.

Bugetul pentru 2023, construit pe un deficit de 4,4% din PIB

Bugetul pentru anul viitor este construit pe un volum de investiţii istoric, susține ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, transmite Agerpres. "Bugetul anului viitor este construit pe un volum de investiţii, să-l numesc istoric. Vreau să-l văd şi realizat şi cred că toţi ne dorim în România să vedem şi investiţiile realizate, cele pe care le punem în buget. Deci, un volum de 112 miliarde de lei, 7,2% din PIB, dar cel mai bun şi cel mai important este să investim în capitalul românesc şi în economie. V-am adresat această provocare şi programul de guvernare şi tot ce am discutat şi politic se îndreaptă către ceea ce va fi viziunea viitorului. Noi, împreună, în economie, trebuie să trecem de la economia de consum la economia de producţie (....) Partea financiară, întotdeauna în situaţie de criză, este cea pe care aş putea să o numesc emotivă şi emoţională, în sensul în care în lumea banilor, cel puţin, se vede cel mai uşor orice provocare care apare în lumea economică şi nu numai. Aş pleca de la faptul că s-a vorbit că nu vor fi taxe noi. Nu vor fi taxe noi şi asta am spus-o încă de la ajustarea pe care am făcut-o în această vară, care a constat într-un fel într-o reducere a unor facilităţi care îşi atinseseră şi elementul de potenţial, pe de o parte, dar pe de altă parte au provocat distorsiuni în zona de investiţii, în economia românească. În schimb, ceea ce pot să spun este că nu vor fi taxe noi, dar vor fi investiţii masive, nu numai din perspectivă publică", a spus Câciu.

