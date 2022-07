Una dintre cele mai populare companii de jucării se retrage din Rusia

Producătorul danez de jucării LEGO a declarat că se retrage complet din Rusia, comunică publicaţia rusească "Kommersant". Compania daneză rupe legăturile cu Invetive Retail Group, care administrează magazinele brandului în Rusia. Până la începutul operaţiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina, ale cărei consecinţe au dus la ruperea legăturilor cu LEGO, pe teritoriul Rusiei funcţionau 81 de magazine ale companiei daneze.

LEGO şi-a întrerupt livrările de noi mărfuri în Rusia încă pe data de 3 martie, la scurt timp după începerea operaţiunii militare speciale a Rusiei în Ucraina. După trei luni, multe dintre magazinele care comercializau produsele LEGO au început să se închidă din cauza lipsei de mărfuri. În acelaşi timp, Ministerul rus al Industriei şi Comerţului a introdus produsele LEGO pe lista mărfurilor pentru importul paralel. Pe această listă figurează şi alte companii de renume internaţional, între care Siemens şi BMW, scrie Rador.

O figurină Lego a lui Zelenski strânge bani pentru a ajuta Ucraina

O figurină în stil Lego a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski strânge bani pentru ajutorarea Ucrainei. Obiectul a fost pus în vânzare cu un preț de 100 de dolari.

Ideea de a crea figurinele îi aparține companiei americane "Citizen Brick", un retailer independent, care produce minifiguri și piese Lego personalizate. Proprietarul spune că ceea ce a început de la o simplă idee de strângere de fonduri s-a transformat rapid în ceva de amploare. După ce au fost vândute toate figurinele, oamenii au continuat să doneze bani, pentru a ajuta ucrainenii.



"După ce am vândut primul lot, pentru clienţii noştri obişnuiţi, am crezut că aici am încheiat totul. Dar reacţiile care au venit ulterior ne-au şocat. Ne-am ales cu o mulţime de urmăritori din Ucraina, oameni care ne trimiteau mesaje de mulţumire. Este copleşitor", a menționat Joe Trupia, proprietarul companiei "Citizen Brick"



Compania a strâns peste 145 de mii de dolari din donaţii şi din vânzarea minifigurinelor cu Zelenski și accesorie ce reprezintă cocktailuri Molotov, vândute cu 10 dolari bucata. Fondurile vor merge către "Direct Relief", o organizație de caritate care a trimis deja peste 30 de tone de ajutor medical în Ucraina, scrie Publika. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Noul model de Lego, replică a vasului TITANIC. Are un preț piperat

Istoricii și pasionații de navomodelistică ar putea dori să pună bani la saltea. Lego a dezvăluit cel mai mare set din lume, replică în miniatură a RMS Titanic, scrie CNN. Cu o lungime mai mare de 53 de centimetri, modelul este o replică a vasului cu o soartă dramatică, care, în momentul călătoriei sale inițiale, era cea mai mare navă de pasageri aflată pe ape.

Titanicul original a pornit din Southampton, Anglia, spre New York la 10 aprilie 1912. La sfârșitul zilei de 14 aprilie, pe la miezul nopții, a lovit un aisberg și s-a scufundat în mai puțin de trei ore. Conform raportului Senatului SUA cu privire la dezastru, 1.517 persoane au murit și 706 au supraviețuit din cei 2.223 de pasageri și echipaj.

Alcătuit din 9.090 de piese, replica miniaturală se împarte în trei secțiuni pentru a dezvălui interiorul vasului, inclusiv emblematica scară de la clasa I, care se întinde pe șase punți, precum și o sală de mese în stil iacobin și camera motoarelor. Nava LEGO este un model la scară 1: 200 și include, de asemenea, o recreere a podului navei, puntea promenadei și a piscinei.

"La momentul lansării sale, Titanic a fost punctul culminant al ingineriei nautice, cel mai mare vehicul în mișcare creat vreodată. A fost o călătorie incredibilă recrearea acestei nave iconice din piese Lego, folosind planuri create în urmă cu peste un secol", a spus Mike Psiaki, designer principal al Grupului Lego.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News