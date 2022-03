O figurină Lego a lui Zelenski strânge bani pentru a ajuta Ucraina / VIDEO

O figurină în stil Lego a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski strânge bani pentru ajutorarea Ucrainei. Obiectul a fost pus în vânzare cu un preț de 100 de dolari.

Ideea de a crea figurinele îi aparține companiei americane "Citizen Brick", un retailer independent, care produce minifiguri și piese Lego personalizate. Proprietarul spune că ceea ce a început de la o simplă idee de strângere de fonduri s-a transformat rapid în ceva de amploare. După ce au fost vândute toate figurinele, oamenii au continuat să doneze bani, pentru a ajuta ucrainenii.



"După ce am vândut primul lot, pentru clienţii noştri obişnuiţi, am crezut că aici am încheiat totul. Dar reacţiile care au venit ulterior ne-au şocat. Ne-am ales cu o mulţime de urmăritori din Ucraina, oameni care ne trimiteau mesaje de mulţumire. Este copleşitor", a menționat Joe Trupia, proprietarul companiei "Citizen Brick"



Compania a strâns peste 145 de mii de dolari din donaţii şi din vânzarea minifigurinelor cu Zelenski și accesorie ce reprezintă cocktailuri Molotov, vândute cu 10 dolari bucata. Fondurile vor merge către "Direct Relief", o organizație de caritate care a trimis deja peste 30 de tone de ajutor medical în Ucraina, scrie Publika.

Zelenski dezvăluie liderul său mondial favorit. Apoi, a mai dat un răspuns care l-a făcut până și pe el să râdă

Volodimir Zelenski a susținut nenumărate apeluri video cu diferiți lideri mondiali care și-au transmis sprijinul țării sale și cărora le-a cerut un sprijin mai mare, cu acțiuni mai puternice, dar... după aceste contacte telefonice, care este președintele său preferat? Acest lucru a fost întrebat într-o conferință de presă.

După ce a spus că vorbește cu între opt și zece lideri mondiali în fiecare zi, a continuat să enumere cu cine are cele mai multe legături.

I-a enumerat pe președintele polonez Andrzej Duda; francezul Emmanuel Macron și premierul britanic, Boris Johnson. Ei sunt cei care conduc lista acelor întâlniri virtuale ale lui Zelensky, alături de liderii țărilor baltice. Cu toate acestea, jurnalistul nu a fost mulțumit de răspuns și a continuat să insiste.

„Care este preferatul dumneavoastră?” a întrebat jurnalistul. „Pe cine prefer?”, a repetat Zelensky și a încercat să scape de răspuns. „Cu cine preferați să vorbiți?” au insistat jurnaliștii. Și, realizând că nu se poate abține să nu răspundă, a spus între râsete: „Cu soția mea”.

„Îmi pare rău!”, a cerut scuze Zelenski între râsete (citește mai mult AICI).

