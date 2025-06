Un lider politic român, la Budapest Pride după ce Viktor Orban a interzis marșul

Diversitatea şi nediscriminarea sunt valori fundamentale pentru Parlamentul European, consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, potrivit comunicatului citat. Parlamentul European s-a pronunţat în repetate rânduri împotriva regresului valorilor europene în Ungaria, cel mai recent în rezoluţia sa din 18 iunie 2025, în care deputaţii în Parlamentul European şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la măsurile discriminatorii introduse în unele state membre sub pretextul combaterii "propagandei LGBTIQ".



"Nu este vorba doar despre Budapesta. Este vorba despre noi toţi, despre ce fel de Europă alegem să construim şi să protejăm. Pentru că atunci când exprimarea dumneavoastră paşnică este pedepsită, când diversitatea este tratată şi privită ca un pericol, cu toţii pierdem ceva. De aceea, Parlamentul European este alături de dumneavoastră. Pentru că Uniunea noastră este construită pe libertate, demnitate şi drepturi egale pentru toţi - indiferent cine sunteţi sau pe cine iubiţi. Aveţi dreptul să participaţi. Aveţi dreptul să vorbiţi. Aveţi dreptul să trăiţi în mod deschis şi cu mândrie, fără teamă", a declarat Ştefănuţă, de pe scenă, la sfârşitul marşului.

"Am condus delegația Parlamentului European la Budapesta și am vorbit în fața a mai mult de la 150.000 de oameni. Care a fost contextul? Guvernul Orbán a interzis un marș al unor oameni, al unei comunități, care are loc de 30 de ani. Răspunsul oamenilor când le interzici libertăți? I-au arătat lui Orbán Viktor cine are puterea: oamenii. Sunt foarte mândru de cei peste 70 de europarlamentari și mai ales de maghiarii care au ieșit în așa numere impresionante, în ciuda interdicției și a unor ‘proteste’ ale extremei drepte, care au strâns abia câteva sute de oameni. Budapesta a dat o lecție lumii și puterii: nu vă jucați cu drepturile noastre. Puterea vine de la noi, vă e împrumutată de la noi. Am strigat împreună cu maghiarii: szabad ország, szabad szerelem - țară liberă, iubirea liberă”, a scris el pe Facebook.





La Marşul Pride în favoarea drepturilor LGBT+ desfăşurat sâmbătă la Budapesta au participat, potrivit organizatorilor, în jur de 200.000 de persoane. Adunarea, cea mai numeroasă în cei 30 de ani de când are loc evenimentul, era considerată un act de rezistenţă faţă de interzicerea drepturilor LGBT+ dorită de premierul Viktor Orban.

