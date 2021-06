Un fotbalist ucrainean a ironizat gestul făcut de Cristiano Ronaldo cu sticlele de Coca-Cola. 'Vă rog, sunați-mă!' / Video

Yarmolenko a marcat primul gol al victoriei echipei sale cu 2-1 în fața Macedoniei de Nord de pe Arena Națională. La conferința de presă, ucraineanul a adunat toate sticlele de pe masă și ar fi spus: 'L-am văzut pe Cristiano Ronaldo, însă eu vreau să mut sticlele aici, așa că rog să fiu sunat (n.red. pentru un contract de sponsorizare)'.

VIDEO:

Yarmolenko has joined in on the Coca Cola & Heineken bottle banter



He’s down for some new sponsorship deals



‘I’mma put Coca Cola and Heineken together on the table - do get in touch with me, fellas’



???????????????? pic.twitter.com/0sVJJQn6R9