VIDEO: Cristiano Ronaldo, urmat de Paul Pogba după faza cu Cola. Ce gest a făcut francezul

Conform Marca, după ce Cristiano Ronaldo a devenit viral pe rețelele de socializare și în presă pentru că a dat la o parte sticlele de Coca-Cola din fața sa, la o conferință de presă, Paul Pogba i-a urmat oarecum exeplul. Portughezul a cauzat scăderea acțiunilor companiei producătoare de băuturi răcoritoare.

Astfel, mijlocașul francez Paul Pogba a îndepărtat o sticlă de bere Heineken din fața sa înainte să primească întrebări de la jurnaliști la conferință. Totuși, motivul este unul diferit. În timp ce Cristiano Ronaldo a vrut să „facă reclamă” la un stil de viață sănătos, fără băuturi acidulate și cu mult zahăr, Paul Pogba este musulman, iar religia nu-i permite să consume bere. Rămâne de văzut dacă Heineken va urma același trend pe care l-a urmat Coca-Cola pe bursă, fiindcă valoarea companiei din urmă a scăzut cu nu mai puțin de patru miliarde dolari.

First Ronaldo with the Coca-Cola...



Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ????❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP