Un fotbalist român îl înţeapă pe Edi Iordănescu: Văd că selecţia se face din Serie B. Când am jucat 32 de meciuri într-un sezon, nu m-au chemat pentru niciun meci

Este vorba despre Vlad Dragomir, legitimat în prezent la Pafos, liderul campionatului din Cipru, acolo unde este titular incontestabil.

"Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani.

Dacă am fi avut o naționale cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic. Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu cand am avut 32 de prezente într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treaba, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face responsabilitate și mândrie pentru țara mea”, a declarat Vlad Dragomir, citat de Digisport.ro.

FRF, sancţionată de UEFA după incidentele de la meciul România - Bosnia-Herţegovina

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a fost sancţionată de UEFA după incidentele de la meciul România - Bosnia-Herţegovina, care a avut loc pe 26 septembrie pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, în Liga Naţiunilor, a anunţat vineri forul fotbalistic european.

Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA a sancţionat FRF cu o amendă de 30.000 de euro. De asemenea, naţionala României va disputa următorul său meci de pe teren propriu cu o parte a stadionului închisă (cel puţin 2.000 de locuri). "Închiderea parţială a stadionului se suspendă pe o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei hotărâri", a indicat UEFA.



Aceste sancţiuni au fost dictate "pentru aruncarea de obiecte, aprinderea artificiilor, transmiterea unui mesaj provocator cu caracter ofensator, acte de distrugere şi incidente produse de spectatori".



Federaţia bosniacă de fotbal a fost la rândul său sancţionată de forul de la Nyon cu o amendă de 10.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului său (cel puţin 2.000 de locuri) la următorul meci pe teren propriu. Şi în acest caz, închiderea parţială a stadionului se suspendă pe o perioadă de probă de doi ani.



Federaţia bosniacă nu le va putea vinde bilete fanilor săi la următorul meci în deplasare dintr-o competiţie organizată de UEFA. Federaţia bosniacă a fost sancţionată pentru "comportamentul rasist al fanilor săi, aruncarea de obiecte, distrugeri şi incidente produse de spectatori".



Federaţia bosniacă de fotbal trebuie să contacteze FRF în termen de 30 de zile pentru a se înţelege cu omoloaga sa de la Bucureşti în privinţa despăgubirilor pentru distrugerile provocate de suporterii bosniaci, şi anume 39 de scaune rupte.



României a învins Bosnia-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), pe 26 septembrie, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor, dar a retrogradat în Liga C. CITEŞTE MAI MULTE DESPRE ACEST SUBIECT AICI

