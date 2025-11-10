€ 5.0854
Stiri

Data publicării: 17:15 10 Noi 2025

Un bărbat le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, ca să nu-și ucidă fosta soție
Autor: Iulia Horovei

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un bărbat de 48 de ani s‑a prezentat la poliție cerând să fie arestat, după ce și‑a amenințat fosta soție cu moartea și a terorizat‑o timp de doi ani.

Un bărbat de 48 de ani din Napoli, Italia s-a prezentat la o secție a carabinierilor și le-a spus că, dacă nu va fi arestat, își va ucide fosta soție. Bărbatul le-a mărturisit acestora că tocmai trecuse pe la casa victimei, dar nu o găsise acolo. „Dacă nu mă arestați, îmi voi ucide soția”, le-a spus el polițiștilor. Aceștia au contactat imediat femeia de 48 de ani, care a răspuns la telefon și era în siguranță, potrivit presei italiene.

Cei doi, care s-au despărțit în 2023 și au divorțat oficial în martie 2025, au doi copii: unul de 19 ani și un alt minor cu o dizabilitate gravă.

A terorizat-o timp de doi ani

După despărțire, bărbatul nu a acceptat sfârșitul relației și, timp de aproape doi ani, i-a transformat viața fostei sale partenere într-un coșmar.

O urmărea constant, se prezenta în fața casei și la locul ei de muncă, o hărțuia prin mesaje, e-mailuri și conturi false create special pentru a o amenința. Țintele sale nu au fost doar fosta soție, ci și sora, tatăl și propriii copii, considerați „vinovați” că o apărau pe femeie.

Și-a agresat și băiatul de 19 ani

În noaptea de dinaintea predării, carabinierii au confirmat că au fost chemați de două ori la locuința victimei: o dată înainte de miezul nopții și, o altădată, în jurul orei 02:00. În acest interval, bărbatul trimisese noi mesaje amenințătoare, inclusiv fiului lor de 19 ani, căruia i-a scris: „O fac în mii de bucăți”. Câteva ore mai târziu, l-a întâlnit pe tânăr și l-a agresat, lovindu-l de mai multe ori cu o cârjă, apoi a fugit.

Femeia, nevoită să-și schimbe complet viața 

Din cauza terorii la care era supusă, femeia a fost nevoită să-și modifice complet viața: și-a schimbat orele de lucru, traseele zilnice și chiar numărul de telefon. A deconectat și interfonul de teamă ca agresorul să nu mai poată intra în contact cu ea.

După ultimele incidente, victima a depus o nouă plângere, iar bărbatul, conștient probabil de consecințele acțiunilor sale, s-a prezentat singur la carabinieri, cerând să fie arestat. Procurorul de serviciu din Napoli a dispus plasarea acestuia în arest preventiv, mai adaugă jurnaliștii italieni.

