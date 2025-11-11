Un bărbat înjunghiat de 33 de ori de un tânăr a scăpat ca prin minune cu viață

Un tânăr din Bucureşti, în vârstă de 20 de ani, a atacat pe stradă un bărbat de 68 de ani, căruia i-a aplicat 33 de lovituri de cuţit în abdomen, torace, membre şi cap, însă victima a scăpat cu viaţă, a informat marţi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, scrie Agerpres.

Procurorii precizează că nu au reuşit să stabilească o legătură între atacator şi victimă ori vreun motiv pentru săvârşirea faptei, însă atacul a fost caracterizat de o "ferocitate ieşită din comun".

"La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi, în jurul orei 03:40, a părăsit locuinţa sa situată în municipiul Bucureşti, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă şi i-a aplicat 33 de lovituri de cuţit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu. Ulterior, inculpatul a revenit la locuinţa sa, iar victima s-a deplasat o scurtă distanţă şi a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgenţă 112. Victima a fost transportată de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă 'Sf. Pantelimon', unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă. Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuţit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor - săvârşirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi", transmite într-un comunicat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii menţionează că din mijloacele de probă administrate până în prezent nu s-a putut stabili o legătură între inculpat şi victimă ori vreun motiv pentru săvârşirea faptei, autorul înjunghierii fiind necunoscut până la data de 10.11.2025, ora 14:00, când a fost depistat de poliţişti la locuinţa sa.

Percheziţia domiciliară efectuată ulterior a relevat probe ce confirmă acuzaţia adusă inculpatului.

Atacatorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie dus în instanţă cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri.