Un băiat de 12 ani, ucis de gloanţe în New York

Incidentul a avut loc în cartierul Brooklyn, cu puţin timp înaintea orei locale 20:00 (00:00 GMT). La sosirea la locul incidentului, poliţiştii au constatat că o maşină în care se aflau trei persoane era staţionată pe stradă, a explicat Michael Kemper, inspector în cadrul Departamentului de poliţie din New York (NYPD). Pe locul pasagerului se afla un băiat de 12 ani asupra căruia se trăsese de mai multe ori. A decedat pe loc, a spus poliţistul, care a evocat un incident groaznic. El a adăugat că o femeie în vârstă de 20 de ani, aflată la volan şi rănită de mai multe gloanţe, a fost transportată la spital pentru a fi operată. Pe bancheta din spate a automobilului se afla o fetiţă de opt ani, care nu a fost atinsă de gloanţe.



Conform primelor elemente ale anchetei, maşina parcase pentru ca femeia şi cei doi copii să cumpere mâncare, atunci când au fost trase focuri de armă care au traversat vehiculul, a adăugat Kemper. El nu a precizat dacă victimele au fost vizate sau ele au fost lovite întâmplător de gloanţe pierdute. Atât timp cât vom avea arme de foc într-un sistem care încurajează recidiva, vor continua să existe scene de crime ca aceasta, a declarat în faţa presei primarul metropolei New York, Eric Adams, un fost poliţist afro-american. Acesta şi-a preluat mandatul de primar în ianuarie pe baza unui program de combatere a criminalităţii şi a propagării ilegale a armelor de foc în New York.

În New York, violența armată creşte de la un an la altul. Anul trecut, incidentele armate au crescut cu aproape 40% doar în New York, față de aceeași perioadă a anului 2020, cu 767 de atacuri armate și 885 de victime. In Statele Unite, cele mai multe omucideri sunt legate de arme de foc. În acest sens, preşedintele american Joe Biden a prezentat chiar şi o strategie a Casei Albe în combaterea creşterii omuciderilor, care include limitarea comercianţilor de arme corupţi şi a traficului de arme de foc. New York a devenit primul stat american care a declarat violenţa armată drept urgenţă de sănătate, guvernatorul Andrew Cuomo semnând un ordin executiv în această direcţie în vara anului trecut.

