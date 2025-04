Un avion cu aproape 300 de pasageri, evacuat în Florida. Motorul a luat foc înainte de decolare

Avionul Airbus A330 urma să decoleze către Atlanta, în momentul când s-a declanşat incendiul, în jurul orei locale 11.15. Administraţia federală pentru aviaţie din SUA a precizat că va investiga incidentul.

Compania Delta a menţionat că la bord se aflau 282 de pasageri şi 12 membri de echipaj şi nimeni nu a fost rănit.

Un internaut a postat pe social media un clip în care pot fi văzute flăcări ieşind din avion şi un altul în care pasagerii coboară din avion pe tobogan.

Footage from the Delta plane flying from Orlando to Toronto experienced an engine fire.

No reports of casualties.



