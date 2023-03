Ultimele detalii despre ceremonia de încoronare a Regelui Charles. Ce coroană va purta

Regele Charles urmează să fie încoronat alături de regina consoartă Camilla în cadrul unei ceremonii fastuoase care va avea loc la abaţia Westminster din Londra, anul acesta în luna mai. Învestitura va face parte dintr-un weekend prelungit, bogat de sărbători organizate în cinstea noului monarh, de la petreceri stradale la concerte, relatează The Telegraph.



Regele a urcat pe tron după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, în septembrie anul trecut, devenind astfel cel mai în vârstă nou monarh din istoria Marii Britanii.



De atunci, au fost lansate planurile pentru mult aşteptatul weekend al încoronării, eveniment care a primit numele de cod "Operaţiunea Golden Orb" (Globul de Aur).

Când are loc încoronarea regelui?



Încoronarea va avea loc sâmbătă, 6 mai, la abaţia Westminster.



Ceremonia va fi urmată de un weekend de evenimente, care includ un concert la Castelul Windsor.

Ce se va întâmpla la ceremonia de încoronare?



Regele va fi încoronat alături de regina consoartă la abaţia Westminster din Londra în cadrul unei slujbe care va fi oficiată de arhiepiscopul de Canterbury.



Palatul Buckingham a anunţat că ceremonia va reflecta rolul de astăzi al monarhului şi va privi spre viitor, rămânând în acelaşi timp înrădăcinată în vechi tradiţii şi fast.



Instituţia a adăugat într-un comunicat: "Încoronarea este o slujbă religioasă solemnă, totodată un prilej de sărbătoare şi fast".



"Ceremonia şi-a menţinut o structură similară de peste o mie de ani, iar încoronarea din acest an este de aşteptat să includă aceleaşi elemente de bază, recunoscând în acelaşi timp spiritul vremurilor noastre. În ultimii 900 de ani, ceremonia a avut loc la abaţia Westminster, Londra. Din 1066, slujba a fost aproape întotdeauna condusă de arhiepiscopul de Canterbury", a precizat Palatul Buckingham.



Slujba se doreşte a fi reprezentativă pentru diferite credinţe şi grupuri comunitare, în conformitate cu dorinţa regelui de a reflecta diversitatea etnică a Marii Britanii moderne.



În jurământul de încoronare, el se va angaja să fie "Apărătorul credinţei", însă consilierii palatului şi reprezentanţii bisericii intenţionează să adauge şi alte cuvinte care îi vor permite regelui să recunoască că slujeşte toate religiile.



Regele şi-a exprimat dorinţa ca slujba să includă muzică ortodoxă grecească, un omagiu adus tatălui său, ducele de Edinburgh, în interpretarea corului Byzantine Chant Ensemble.



De asemenea, regele Charles a dorit ca Andrew Lloyd-Webber să scrie imnul său de încoronare, compozitorul britanic exprimându-şi speranţa că acesta va "reflecta prilejul de bucurie".



Imnul este una dintre cele 12 piese muzicale noi selectate personal de noul monarh pentru ceremonia sa.



Încoronarea va include, totodată, multe dintre obiceiurile ceremoniale prezente la slujba oficiată la încoronarea regretatei regine Elisabeta a II-a, precum ungerea cu ulei sfânt, înmânarea globului crucifer şi întronarea în sine.



Peste 8.000 de invitaţi din 129 de ţări au călătorit la abaţia Westminster pentru încoronarea reginei Elisabeta a II-a în 1953, însă încoronarea regelui Charles al III-lea va fi limitată la 2.000 pentru a se asigura respectarea măsurilor sanitare şi de siguranţă.



Este de aşteptat ca doar un număr restrâns de oficialităţi să fie invitate la ceremonie, însă Palatul Buckingham ar fi solicitat abaţiei Westminster să pună la dispoziţie un spaţiu mai mare pentru oaspeţi, notează The Telegraph.



Regele Charles ar dori ca la evenimentul istoric să asiste o adunare diversă, urmând să invite reprezentanţi ai numeroaselor organizaţii de caritate pe care le susţine şi din domeniul voluntariatului.



Regele va fi întrebat dacă va guverna Regatul Unit şi statele Commonwealth-ului respectând legea şi dreptatea şi dacă va menţine creştinismul pe teritoriul naţiunii.



Instalat pe Scaunul Încoronării, cunoscut sub numele de Scaunul Regelui Edward, el va ţine sceptrul şi toiagul suveranului, ce semnifică controlul asupra naţiunii, şi globul crucifer, reprezentând lumea creştină.



După ce va fi uns, binecuvântat şi sfinţit de arhiepiscop, lui Charles îi va fi aşezată pe cap coroana Sfântului Edward, fiind astfel încoronat oficial drept regele Charles al III-lea.

Încoronarea va fi televizată?



Este probabil ca încoronarea regelui să fie televizată, în special după ce Consiliul de Ascensiune din septembrie a fost televizat pentru prima dată.



Încoronarea reginei Elisabeta a II-a a fost prima televizată, la cererea sa. Conform estimărilor, 27 de milioane de persoane din Marea Britanie au urmărit ceremonia la televizor, iar 11 milioane au ascultat la radio.



Regele ar putea deveni, de asemenea, primul monarh din istoria Marii Britanii uns public la încoronare, un baldachin transparent fiind realizat special pentru această ceremonie.



În mod tradiţional, partea cea mai sacră a evenimentului, când arhiepiscopul de Canterbury toarnă ulei sfânt pe Lingura de Încoronare cu care îl unge pe suveran pe mâini, piept şi cap - este ascunsă publicului printr-un baldachin.



Potrivit The Telegraph, va fi realizat un baldachin alternativ, cu un acoperiş transparent, care îi va oferi regelui opţiunea de a permite ca ungerea sa să fie filmată în premieră.



Duminică, 7 mai, va fi organizat la Castelul Windsor un Concert de Încoronare, transmis în direct de BBC, pentru care sunt puse la dispoziţie publicului câteva mii de bilete.



Când este ziua de sărbătoare legală pentru a marca încoronarea?



Guvernul a decis ca luni, 8 mai, să fie declarată zi de sărbătoare legală prin care va fi marcată încoronarea regelui.



Aceasta va fi valabilă pe tot teritoriul Regatului Unit, iar în semn de recunoaştere a preocupării regelui pentru consolidarea comunităţilor locale, publicul va fi încurajat să se ofere voluntar şi să se alăture proiectelor desfăşurate în regiunea lor, în cadrul campaniei "Big Help Out".



Regele şi regina consoartă speră că impactul "Big Help Out" se va face simţit în toată ţara, creând o moştenire durabilă şi contribuind la recrutarea mai multor voluntari.



De asemenea, şi în ziua de după încoronare, adică duminică, locuitorii din toată ţara vor fi încurajaţi să găzduiască Marele Prânz al Încoronării, în timpul căruia comunităţile şi vecinii lor vor fi invitaţi să ia masa împreună şi să se distreze.

Ce coroană va purta regele?



Regele va fi încoronat cu Coroana Sfântului Edward, realizată din aur masiv şi decorată cu peste 400 de pietre preţioase, inclusiv cu rubine, granate şi safire.



Charles al III-lea va sosi la încoronarea sa în uniformă militară, care va constitui principala sa ţinută pentru ceremonie. Aceasta va oferi un aspect mai modern comparativ cu ciorapii şi pantalonii de mătase purtaţi de predecesorii săi.



El va intra în Westminster Abbey purtând Roba de Stat, denumită şi Robă Parlamentară deoarece este purtată la deschiderea oficială a Parlamentului de la Londra.

Accesorii regale

Regele va sta pe vechiul Scaun de Încoronare din lemn, cunoscut sub numele de Scaunul lui Edward, comandat în 1296 de regele Edward I.



Scaunul de Încoronare a fost realizat din ordinul regelui Edward I pentru a include celebra Piatră Scone (denumită şi Piatra Destinului sau Piatra Încoronării), pe care a adus-o din Scoţia la abaţia Westminster în 1296, unde a lăsat-o în grija abatelui de Westminster.



Regele a comandat în 1300-1301 scaunul magnific de stejar, care a fost pictat de maestrul Walter şi decorat cu modele de păsări, frunze şi animale pe un fond suflat cu aur.



Coroana Sfântului Edward este considerată cea mai sacră dintre toate coroanele. Este utilizată doar în momentul încoronării. A fost realizată pentru încoronarea regelui Charles al II-lea. În decembrie anul trecut, coroana, care este piesa centrală a Bijuteriilor Coroanei, a fost luată din Turnul Londrei pentru a putea fi realizate modificările necesare în vederea pregătirii pentru încoronare.



Sceptrul cu Cruce al Suveranului a fost folosit la fiecare încoronare de la urcarea pe tron a lui Charles al II-lea, în 1661. Este menit să reprezinte puterea lumească a suveranului şi este asociat cu buna guvernare. Regelui îi va fi înmânat acest sceptru, având în vârf o cruce şi un altul, cu un porumbel, reprezentând Duhul Sfânt, rolul său spiritual.



Pe parcursul învestiturii, regelui îi va fi înmânat Globul Suveranului, o sferă din aur pe care se află o cruce, care datează din 1661. Menirea acestuia este să îi amintească monarhului că puterea sa este derivată de la Dumnezeu. Globul crucifer este împărţit în trei secţiuni, menite să reprezinte cele trei continente cunoscute în perioada medievală.



Coroana Imperială de Stat va fi purtată de monarh la ieşirea din abaţia Westminster, după încoronare, precum şi cu ocazia deschiderii oficiale a Parlamentului. Rama acesteia este realizată din aur masiv şi este împodobită cu 2.868 de diamante, 17 safire, 11 smaralde, 269 de perle şi patru rubine. Coroana include Rubinul Prinţului Negru şi Safirul Stuart.

Ce este "Operaţiunea Golden Orb"?





"Operaţiunea Golden Orb" este numele de cod sub care sunt întocmite planurile pentru încoronarea regelui Charles al III-lea.

Ce se va întâmpla după încoronare?



După ceremonia de încoronare, cel mai probabil regele îşi va face apariţia la balconul de la Palatul Buckingham, alături de alţi membri de bază ai familiei regale.



În urma încoronării, prinţul William va primi noi titluri, fiind numit oficial prinţ de Wales.



Pe durata domniei regelui Charles al III-lea se va pune mai puţin accent pe familia regală extinsă, doar fiii, nurorile şi nepoţii regelui preluând roluri publice, notează The Telegraph.

Cine va plăti pentru încoronare?



Guvernul plăteşte încoronarea, iar regele şi-ar fi exprimat dorinţa ca serviciul său să fie considerat "rentabil", având în vedere că acesta are loc în plină criză a costului vieţii, scrie Agerpres.

Va deveni Camilla regină?



Ducesa de Cornwall va fi încoronată regină alături de soţul său în timpul încoronării acestuia.



The Telegraph precizează că Palatul Buckingham ar putea ca în curând să o descrie oficial pe Camilla drept regină, mai degrabă decât regină consoartă. Ajutoarele regale ar lua în considerare introducerea acestei schimbări după încoronare.



Regina Elisabeta a II-a şi-a exprimat în luna februarie a anului trecut "dorinţa sinceră" ca nora sa să fie cunoscută drept regină consoartă când Charles va deveni rege.

