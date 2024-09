Ultimă oră de la DNA: Cum se manevrau certificatele de handicap în Timiș. Ministerul Muncii, parte în dosar: 5 mil. euro, pensia încasată pe nedrept de 500 de persoane

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a inculpatului LIHOR-LAZA LASZLO ANDRAS, aflat în stare de detenție pentru fapte similare, la data faptelor șef Serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Timiș, pentru comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită în formă continuată (21 acte materiale)

- fraudă informatică în formă continuată, (113 acte materiale)

- fals informatic în formă continuată (113 acte materiale),

precum și a altor 12 persoane (una în stare de detenție și 11 în stare de libertate), în sarcina cărora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de: complicitate la luare de mită, dare de mită, complicitate la infracțiunea de fraudă informatică, complicitate la infracțiunea de fals informatic.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 2013 - 2020, în exercitarea funcției de șef al Serviciului Evidență Drepturi Persoane cu Dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș, inculpatul Lihor-Laza Laszlo Andras ar fi pretins și primit de la 21 de persoane, prin intermediari, sume de bani cu titlu de mită – între 1.000 lei până la 2.600 euro de persoană, primind în total 17.800 euro și 20.100 lei, pentru a efectua formalitățile necesare obținerii indemnizației de încadrare în grad de handicap vizual, în condițiile în care persoanele respective nu erau îndreptățite să beneficieze de aceste drepturi.

Pe lângă mita solicitată și remisă pentru introducerea în grad de handicap, inculpatul ar mai fi încasat diverse ”cotizații” (în aceeași modalitate – prin intermediari), anual de regulă, în bani, sume de circa 50 euro, 200 – 300 lei și/sau produse alimentare.

Concret, inculpatul ar fi introdus pe nedrept în sistemul informatic al D.G.A.S.P.C Timiș, pentru un număr total de 45 persoane, date reale cum sunt datele de identitate ale persoanelor interesate și date false cum sunt gradul de handicap, diagnosticul, certificatul, decizia de plată, comisia de evaluare, etc., creând în acest mod situații necorespunzătoare adevărului în baza de date, conform cărora acele persoane sunt persoane cu handicap și necesită plata sub formă de prestații sociale cât și alte drepturi (transport gratuit, bilele tratament gratuit, scutire de impozite, etc.).

Obținerea pe nedrept de certificate de încadrare în grad de handicap, în maniera expusă anterior, a devenit de notorietate, motiv pentru care persoane din alte județe și-au stabilit provizoriu reședința în județul Timiș.

Acele documente fac ca beneficiarii lor să obțină indemnizații de încadrare în grad de handicap care nu li se cuvin, dar și alte facilități conferite de lege, prejudiciul adus bugetului de stat, fiind de 3.404.698 lei.

Precizăm că, o mare parte din falșii beneficiari de prestații sociale ca urmare a încadrării nereale în grad de handicap, fie nu au avut niciodată un loc de muncă în România, fie lucrează în străinătate, fie lucrează în instituții publice și nu achită niciun fel de contribuții la bugetul de stat. Mai mult, o parte dintre aceștia dețin în același timp și permis de conducere auto și circulă pe drumurile publice.

O mare parte din prejudiciul material cauzat a fost recuperat, prin restituirea, pe parcursul urmăririi penale, a sumelor încasate necuvenit de către beneficiarii pensiei.

În cauză, pentru recuperarea sumelor încasate pe nedrept cu titlu de pensie handicap vizual s-a constituit parte civilă Ministerul Muncii si Solidariții Sociale prin Consiliul Judetean Timiș și DGASPC Timiș, cu suma de 26.492.703 lei (aproximativ 5.362.895 Euro), corespunzătoare pensiei încasate pe nedrept de către un număr de aproximativ 500 persoane.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș.

În perioada 06 – 25 iunie 2024, respectiv la data de 18 iulie 2024 au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 15 inculpați care au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, respectiv pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării sub supraveghere.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, I.P.J. Timiș și Direcției Generale Anticorupție.

Inculpatul LIHOR-LAZA LASZLO ANDRAS a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar pentru fapte similare, vezi comunicat https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=12199. fiind condamnat la o pedeapsă de 5 ani și 4 luni închisoare. Două persoane au fost condamnate, de asemenea, la pedepse cu executare (complici) iar alți 24 inculpați, beneficiari neîndreptățiti ai unor pensii de handicap au fost condamnati la pedeapsa inchisorii cu suspendarea sub supraveghere.

Cercetările continuă în cauză cu privire la stabilirea împrejurărilor în care alte aproximativ 500 persoane au obținut în condiții similare pensie de handicap vizual pe nedrept.

Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019” anunță DNA în această dimineață.

