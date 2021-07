UEFA a decis unde se vor juca următoarele patru finale de Liga Campionilor

După ce în acest an finala Ligii Campionilor a fost mutată în Portugalia de la Istanbul din cauza pandemiei, UEFA a decis ca turcii să găzduiască totuşi una dintre următoarele patru finale ale celei mai importante competiţii europene între cluburi.

Astfel, în 2022 finala se va disputa la Sankt Petersburg, în timp ce în 2023 Istanbul va fi gazda finalei. În 2024, cele mai bune două echipe din Europa se vor înfrunta pe Wembley, la Londra, în timp ce în 2025, finala va fi găzduită de Allianz Arena din Munchen.

????️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



???????? 2022: Saint Petersburg, Russia

???????? 2023: Istanbul, Turkey

???????????????????????????? 2024: London, England

???????? 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR