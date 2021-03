Udrea, în sala de judecată: Niciun om întreg la cap nu s-ar fi gândit să plece. Statul român te aduce de oriunde

Fostul ministru Elena Udrea a declarat vineri, în sala de judecată, că nu vrea să părăsească România, aşa cum susţine DNA, motivând că, la câte procese sunt pe numele său, nu are niciun motiv să plece din ţară, pentru "că statul român te aduce de oriunde", relatează Agerpres.



Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă solicitarea procurorilor de a fi pusă sub control judiciar, cu interdicţia de a păsări ţara, în dosarul în care a fost condamnată în primă instanţă la 8 ani de închisoare privind finanţarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 2009.

Cererea de recuzare, respinsă





La începutul procesului, Udrea a încercat să scape de judecătoarea Claudia Jderu, cea care de altfel a şi condamnat-o, dar care judecă şi cererea DNA de impunere a controlului judiciar, prin formularea unei cereri de recuzare, solicitare care urmează să fie soluţionată de un alt complet.



Judecătoarea Claudia Jderu a decis că se pot face dezbateri, chiar şi în condiţiile unei cereri de recuzare, Elena Udrea dând o amplă declaraţie în sala de judecată.

Procurorul a cerut plasarea sub control judiciar





În esenţă, procurorul de şedinţă a argumentat că este nevoie ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi ţara, având în vedere declaraţiile publice ale acesteia cu privire la condamnare, care, în opinia DNA, arată un dispreţ faţă de supremaţia dreptului şi, indirect, intenţia de a se sustrage procesului penal.



În replică, Udrea spune că era important să îşi expună punctul de vedere, amintind că şi Laura Kovesi a făcut declaraţii publice atunci când procurorii au cerut ca fosta şefă a DNA să fie pusă sub control judiciar.

Argumente legate de copil





Mai mult, Udrea consideră că îndepărtarea sa de lângă copil, pe o perioadă de opt ani, ar produce efecte mai grave pentru societate, decât eventualele fapte de care este acuzată, respectiv de susţinere a unui referendum de acum 12 ani.



"Opinia publică influenţează modul de soluţionare a dosarelor. Cred că aceste poziţii publice nu sunt de natură să influenţeze negativ buna desfăşurare a acestui proces, deoarece prima instanţă se pronunţase deja şi a motivat-o. Există o hotărâre a CEDO din 2015 în care se menţionează că este dreptul avocatului şi al părţii să îşi expună public punctul de vedere cu privire la soluţiile din cauză. De asemenea, există cauza Kovesi la ICCJ, care viza controlul judiciar faţă de Laura Kovesi, dosar în care Instanţa supremă a dispus revocarea măsurii controlului judiciar, deoarece doamna Kovesi era liberă să îşi exprime public poziţia cu privire la acuzaţiile care i se aduceau (...). Am avut această poziţie întrucât hotărârea de condamnare este una inumană şi nedreaptă, în condiţiile în care mi s-a aplicat o pedeapsă de 8 ani, iar limitele erau de la 3 la 12 ani. Chiar şi în condiţiile în care aş fi găsită vinovată de acele fapte, îndepărtarea mea, femeie, mamă a unui copil de 2 ani, din societate şi din viaţa copilului meu, pentru o perioadă atât de mare, ar produce efecte mai grave pentru societate decât eventualele fapte de susţinere a unui referendum din urmă cu 12 ani", a spus Udrea.

Comparație cu Klaus Iohannis





Pe de altă parte, Udrea a explicat că neîncrederea în actul de justiţie există de multă vreme şi a amintit de declaraţia recentă a preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la dosarul '10 august'.



"Cât priveşte posibilitatea ca spusele mele să fi sădit neîncredere în rândul populaţiei cu privire la modul de înfăptuire a justiţiei, consider că această neîncredere există de foarte mult timp. Chiar ieri, preşedintele a criticat o soluţie definitivă pronunţată în instanţă, fapt cu un impact mult mai mare decât poziţia pe care am avut-o eu, o persoană fără calitate publică (...). Nu voi pleca nici în Italia şi nici în altă parte (...) La câte procese am, nu aş avea niciun motiv să plec din ţară. Niciun om întreg la cap nu s-ar fi gândit să plece, pentru că statul român te aduce de oriunde", a adăugat Udrea.