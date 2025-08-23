Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia

Ministerul de Externe al Ucrainei a avertizat vineri Minskul cu privire la comiterea unor provocări în timpul exerciţiilor militare comune "Zapad" dintre Belarus şi Rusia din septembrie şi a cerut partenerilor europeni să rămână vigilenţi, informează Reuters.
"Acumularea trupelor ruseşti la graniţele Ucrainei în 2021-2022 a avut loc sub acoperirea exerciţiilor militare comune ale Rusiei şi Belarusului 'Zapad-2021'. Avertizăm Minskul cu privire la provocări nechibzuite", a declarat ministerul pe platforma X.
MAE de la Kiev a îndemnat autorităţile belaruse "să rămână prudente, să nu se apropie de graniţe şi să nu provoace" forţele armate ucrainene.
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a respins ideea că Minskul s-ar folosi de exerciţii pentru a-şi ataca vecinii, numindu-le "o prostie absolută".
Exerciţiile programate, numite "Zapad-2025" (Vest-2025), au ridicat îngrijorări de securitate în ţările vecine, Polonia, Lituania şi Letonia.
"Cooperarea dintre regimurile de la Moscova şi Minsk reprezintă o ameninţare imediată nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru Polonia, statele baltice şi întreaga Europă şi împiedică, de asemenea, eforturile paşnice ale preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a pune capăt războiului", a declarat ministerul ucrainean.
Manevrele militare vor include exerciţii privind utilizarea planificată a armelor nucleare şi a rachetei hipersonice Oreşnik, cu rază medie de acţiune, de fabricaţie rusească, potrivit ministrului apărării din Belarus, scrie Agerpres.
de Val Vâlcu