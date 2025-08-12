Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți că Rusia încearcă să creeze o prăpastie între Polonia și Ucraina înaintea negocierilor de pace, pe fondul unui val de reacții provocat de un spectator care a fluturat un steag naționalist ucrainean la un concert din Varșovia.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022, însă unii polonezi au început să se simtă obosiți de povara îngrijirii refugiaților, iar tensiunile istorice dintre cele două națiuni privind masacrele din Al Doilea Război Mondial au ieșit, din când în când, la suprafață, tensionând relațiile dintre cele două state, potrivit Reuters.

Mulți polonezi au fost revoltați de imaginile distribuite pe rețelele de socializare, în care un membru ucrainean al publicului de la un concert din Stadionul Național, sâmbătă, flutura steagul roșu și negru al Armatei Insurgente Ucrainene, un grup naționalist despre care Varșovia afirmă că a fost implicat în masacrele de la Volînia din 1943–1945, în care au fost uciși polonezi.

Ulterior, bărbatul ucrainean și-a cerut scuze într-un videoclip publicat tot pe rețelele de socializare, spunând că a dorit doar să își arate sprijinul pentru țara sa.

Tusk a declarat, în cadrul unei ședințe de guvern, că polonezii și ucrainenii nu trebuie să se lase divizați înaintea unui summit crucial dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, programat vineri în Alaska.

„Este cu adevărat esențial, din perspectiva securității Poloniei, ca Putin să nu primească cadouri înainte de aceste discuții, iar un astfel de cadou pentru Putin ar fi, fără îndoială, un conflict între ucraineni și polonezi”, a spus Tusk.

„Acesta este exact... obiectivul agenților ruși și al acțiunilor Rusiei în Polonia”, a adăugat el.

Ambasada Rusiei la Varșovia a declarat că nu consideră necesar să comenteze afirmația lui Tusk.

Lideri europeni, inclusiv Tusk și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, plănuiesc să discute cu Trump miercuri, înaintea summitului acestuia cu Putin, pe fondul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea dicta Kievului condiții de pace nefavorabile.

Poliția din Varșovia a anunțat că a reținut 109 persoane în timpul concertului rapperului belarus Max Korj, pentru infracțiuni care variau de la posesie de droguri până la agresarea personalului de securitate.

Tusk a spus că sunt în derulare proceduri de deportare pentru 57 de ucraineni și șase belaruși, în urma incidentelor de la concert.

