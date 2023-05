Turcia a trimis Mexicului un cadou ”surpriză” în semn de recunoştinţă pentru ajutorul oferit după cutremurul din februarie

Guvernul Turciei a trimis Mexicului un căţeluş din rasa ciobănesc german ca semn de recunoștință pentru ajutorul oferit după cutremurul din februarie, informează Agerpres.

Autorităţile turce au declarat că speră că puiul să "ducă mai departe moştenirea" lui Proteo, un câine salvator trimis de Mexic care a murit în timp ce căuta supravieţuitori ai seismului.



Peste 50.000 de persoane au murit în urma cutremurului care a avut epicentrul în Turcia, dar a afectat şi părţi din Siria.



Căţeluşul nu a primit încă un nume.

#Turkey sends a puppy to Mexico to carry on the legacy of Proteo, the rescue dog who died on mission after earthquake pic.twitter.com/L8Cd6hiofm