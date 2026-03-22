Data actualizării: 11:31 22 Mar 2026 | Data publicării: 10:28 22 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Tur decisiv al alegerilor locale în Franța cu mize mari în marile orașe

Urnele s-au deschis duminică la ora locală 8:00, pentru turul al doilea al alegerilor locale din Franţa, ultimul scrutin important înaintea celui prezidenţial din 2027, transmite AFP.

Sunt chemaţi la vot cetăţenii din 1580 din cele circa 35.000 de localităţi franceze; majoritatea acestora şi-au desemnat deja aleşii în consiliile locale în urmă cu o săptămână, din primul tur.

Bătălie strânsă în marile orașe

Rezultatul este încă indecis în multe oraşe mari, cum ar fi Paris, Marsilia, Lyon sau Toulouse.

În capitală, pentru funcţia de primar se confruntă Rachida Dati, fostă ministru al culturii, susţinută de formaţiuni de centru, şi socialistul Emmanuel Gregoire, cel mai bine clasat în primul tur.

Citește și: Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video

În ultima săptămână, au avut loc pe plan local numeroase alianţe, fuzuni, retrageri şi excluderi, ceea ce îngreunează pronosticurile, remarcă AFP.

Primele rezultate, așteptate diseară

Urnele se închid între orele 18.00 şi 20.00 (17.00 - 19.00 GMT), de la caz la caz, iar primele rezultate sunt aşteptate la ora 20.

Din cauza decalajului fuselor orare, alegerile au început mai devreme în teritoriile de peste mări Noua Caledonie, Reunion şi Mayotte. 

