Tur 2: Ciuvică a spus care sunt, în opinia sa, cele două finale posibile la prezidențiale / video

Mugur Ciuvică a spus că vede două finale posibile la prezidențiale: Simion-Antonescu, cea mai probabilă, și Simion-Nicușor. În opinia sa, într-o finală Simion-Antonescu, Antonescu ar avea mari șanse să-l învingă pe Simion, în timp ce într-o finală Simion-Nicușor, Nicușor ar avea șanse foarte mici să câștige.

„Văd două finale posibile. Cea mai posibilă e Simion-Antonescu, după aceea, nu e imposibilă nici o finală Simion-Nicușor. În cazul ăsta, absolut tot ce am văzut - dar ce văd nu prea pun la suflet că mi-am luat țepe anul trecut - este faptul că într-o finală Simion-Antonescu, Antonescu are mari șanse să-l bată pe Simion. O finală Simion-Nicușor, Nicușor are foarte mici șanse să câștige. E foarte posibil să piardă.



Așa că, dacă vrea cineva să nu-l vadă pe Simion la Cotroceni, eu zic să nu-și piardă votul cu Nicușor, că Nicușor și-o ia de la Simion. Și și-o ia și orientativ, așa, n-ai cum să vezi. Nicușor toată campania și-a axat-o pe plăcuța suedeză cu PSD-ul. Toată campania: „Bip PSD, bip PSD". Păi PSD-ul, cât e el în găleată, un 20% tot înseamnă PSD-ul. Ori, în momentul în care ai înjurat o campanie întreagă PSD-ul, în turul doi vine vreun pesedist să-l voteze pe Nicușor? În niciun caz!



Pe când Antonescu, și-a făcut campania lui. Antonescu poate să ia voturi din toate părțile, inclusiv de la anumiți suveraniști mai treziți la minte”, a spus Mugur Ciuvică.

Întrebat despre o eventuală finală Simion-Ponta, Mugur Ciuvică a respins categoric această posibilitate, spunând că este la fel de imposibilă ca un meci Rapid-Real Madrid în Champions League.



„Într-o finală Simion-Ponta cine ar câștiga?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Nu există!", a spus Mugur Ciuvică.



„Domne, nu puteți...”, a spus Bogdan Chirieac.



„E ca și cum ați spune o finală Rapid-Real Madrid. Nu există o astfel de finală posibilă în Champions League”, a spus Mugur Ciuvică.



„Sunteți ca ardeleanul cu girafa: „Așa ceva nu există”, a completat Bogdan Chirieac.



„Absolut nu există!”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră” de la DC News.

