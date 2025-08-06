Trump vrea să se întâlnească personal cu Putin săptămâna viitoare. Miza e uriașă

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare.

Informația a fost prezentată miercuri The New York Times (NYT), care a citat două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters.

Vrea o întâlnire și cu Zelenski

Trump vrea apoi să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu e Volodimir Zelenski, mai notează publicația americană, subliniind că planurile au fost dezvăluite într-o convorbire telefonică cu liderii europeni miercuri.

”Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a spus Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, ca răspuns la informațiile publicate în articolul New York Times.

Nu este fost clar încă unde și când vor avea loc aceste întâlniri, subliniază Reuters.

Tot miercuri Trump a recunoscut că a vorbit cu liderii europeni, în urma unei întâlniri ”extrem de productivă” dintre emisarul american Steve Witkoff și Putin în Rusia.

Mai multe convorbiri cu Putin și Zelenski despre ce se întâmplă în Ucraina

Donald Trump, care a promis că va stopa războiul Rusiei în Ucraina ”în prima zi” a mandatului său la Casa Albă, a purtat mai multe convorbiri telefonice cu Vladimir Putin și s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski după ce a redevenit președinte în ianuarie 2025.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de Rusia din cauza lipsei de progrese în stoparea conflictului. Prin urmare, Trump a hotărât recent un termen de câteva zile pentru ca Rusia lui Putin să accepte un acord de pace în războiul din Ucraina. În caz contrat, a amenințat cu impunerea unor noi sancțiuni.

