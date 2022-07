Trump îl plesnește pe Elon Musk: ”Este un maestru al rah*turilor”. Spune că nu a votat cu republicanii, dar mie mi-a spus altceva

„El (Musk n.r.) spunea zilele trecute 'Nu am votat niciodată pentru un republican'. „Nu știam asta. Mie mi-a spus că m-a votat. Deci el este un alt maestru al rah*turilor”, a spus Trump.

Fostul președinte american Donald Trump l-a numit pe directorul general al Tesla, Elon Musk, un „maestru al rah*turilor” la un miting politic, desfășurat sâmbătă la Anchorage, Alaska, în legătură cu diferite relatări despre faptul că Musk a votat pentru Trump, scrie Radio DCNews.

”Am votat pentru Mayra Flores – prima dată când am votat pentru un republican”, a declarat Musk pe 15 iunie.

Când a fost presat să spună dacă va vota pentru un republican la alegerile prezidențiale, Musk a spus că urmează să se decidă, dar că înclină spre guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

DeSantis nu și-a anunțat candidatura, dar s-a speculat de mult că s-ar putea înfrunta cu Trump la alegerile republicanilor.

”În trecut, am votat democrații pentru că ei erau (în mare parte) partidul bunăvoinței”, a scris Musk pe Twitter, în mai. ”Dar ei au devenit partidul diviziunii și urii, așa că nu îi mai pot susține și voi vota pentru republicani”, a continuat miliardarul.

Trump a comentat la miting și despre retragerea lui Musk din afacerea de 44 de miliarde de dolari pentru cumpărarea Twitter, deoarece reprezentanții companiei nu a reușit să furnizeze informații despre conturile false existente pe platforma de socializare.

„Elon, Elon nu va cumpăra Twitter ”, a spus Trump. "Unde am auzit asta înainte? De la mine", a exclamat fostul președinte american.

