Trump, dispus să renegocieze acordul comercial cu Coreea de Sud și să se întâlnească cu Kim Jong Un

Președintele american Donald Trump a declarat luni că dorește să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și că este deschis la noi discuții comerciale cu Coreea de Sud, chiar dacă a lansat noi critici la adresa aliatului asiatic aflat în vizită, potrivit Reuters.

Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a sosit pentru discuții la scurt timp după ce Trump a criticat guvernul sud-coreean, aparent din cauza modului în care a gestionat anchetele legate de tentativa predecesorului său conservator de a impune legea marțială în decembrie.

Declarațiile au aruncat o umbră asupra discuțiilor cruciale pentru Lee, care a preluat mandatul în iunie, după alegerile anticipate ce au urmat demiterii și destituirii lui Yoon Suk Yeol.

Primindu-l pe Lee în Biroul Oval al Casei Albe, Trump a spus că este dispus să renegocieze anumite aspecte ale acordului comercial dintre SUA și Coreea de Sud și să se întâlnească cu Kim.

„Mi-ar plăcea să am o întâlnire”, le-a spus Trump jurnaliștilor. „Aștept cu interes să mă întâlnesc cu Kim Jong Un la momentul potrivit”.

Lee l-a elogiat pe Trump și a spus că speră ca acesta să se angajeze într-un dialog cu Coreea de Nord.

Economia Coreei de Sud depinde în mare măsură de SUA, Washingtonul asigurând securitatea țării prin trupe și descurajare nucleară. Trump a numit Seulul o „mașină de făcut bani” care profită de protecția militară americană.

