Trump ar fi spus că se așteaptă să fie reinstalat în funcția de președinte în această vară. Susținerile nu au nicio bază legală

Donald Trump le-a spus apropiaților săi că e de părere că se va întoarce la Casa Albă în funcția de președinte până în luna august a acestui an, a precizat Maggie Haberman, jurnalistă la New York Times.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0