Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!

Pe tronsonul de 28,35 km al Autostrăzii A7 dintre Mizil și limita lotului 3 Buzău, asfaltul e turnat, marcajele sunt făcute, spațiile de servicii sunt pregătite. Ar putea fi plin de mașini. Dar nu e. De ce? Pentru că inginerii nu vor să semneze recepția lucrării, deși se pare că soluțiile de remediere la sudurile ratate de bulgarii de la Trace au fost aplicate.

Bulgarii de la Trace au greșit sudurile pe trei structuri metalice și au fost probleme inclusiv cu punerea în operă a soluțiilor de remediere.Tronsonul e finalizat, chiar și spațiile de servicii, dar încă așteptăm ca toți inginerii implicați să-și pună semnăturile pe documentele prin care își asumă deschiderea circulației în condiții de siguranță. Lipsa de transparență este strigătoare la cer.

Promisiunile oficiale privind deschiderea? Crăciunul trecut, apoi fiecare lună a anului 2025. Acum ni se spune că poate august. Sau septembrie. Sau octombrie. Sau cine mai știe... Și totul în timp ce lotul 3, construit de turcii de la Nurol, avansează rapid și are șanse mari să fie inaugurat înainte de termen, în toamna lui 2025.

Până atunci, șoferii au în față o autostradă perfect funcțională, dar transformată în muzeu din cauza orgoliilor și a lipsei de transparență. Și România mai bifează un capitol la manualul „Cum să nu deschizi o autostradă”.

Ionuț Ciurea a vorbit despre acest subiect.

„Inginerii ar trebui să se pună la masă și să discute. Momentan, din informațiile mele, doar se ceartă. Să semneze odată! De vreo lună, autostrada este gata. Este bună de trafic, dar inginerii trebuie să-și asume inclusiv soluțiile de remediere, că au fost bine făcute. Dacă nu... mai bine dădeau jos tablierul acela și îl înlocuiau... și acum era totul gata. Dacă continuăm așa, ne vom duce cu deschiderea acestui muzeu, un lot pe care am putea să circulăm, dar inginerii nu și-au asumat și că este sigur de circulat... cine știe când. Ar putea să fie deschiderea în luna august, dacă vor semna inginerii. Dar la fel de bine, ar putea fi deschiderea în septembrie, octombrie, noiembrie, Dumnezeu știe când”, a zis Ionuț Ciurea, director executiv și membru în Consiliul Director la Asociația Pro Infrastructura, la B1 TV.

