Trei polițiști de frontieră din Cluj, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Cadre MAI, trimise în judecată de DNA Cluj

"Prezentăm o selecţie a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea instanţei de judecată cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, după cum urmează: 1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: Croitor Adrian-Filon, ofiţer de poliţie de frontieră cu grad de subcomisar în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca; Nagy Elena-Georgiana, agent de poliţie de frontieră cu grad de agent şef adjunct în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca şi Horvat Cristina-Florentina, agent de poliţie de frontieră cu grad de agent principal în cadrul IGPF-Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca, toţi pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit", se arată într-un comunicat trimis luni de DNA.

Acuzații privind trecerea frauduloasă a frontierei

Potrivit sursei citate, la data de 10 iunie 2023, inculpaţii Croitor Adrian-Filon, Nagy Elena-Georgiana şi Horvat Cristina-Florentina, în calitate de lucrători ai poliţiei de frontieră, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în legislaţia naţională privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, nu s-ar fi sesizat cu privire la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României de către doi cetăţeni nigerieni, care intraseră fraudulos în România în data de 09 iunie 2023, prin substituire de persoană şi ar fi permis acestora să părăsească, în acelaşi mod fraudulos, teritoriul României, potrivit Agerpres.

În concret, la data de 9 iunie 2023, cei doi cetăţeni extra-comunitari, ar fi intrat ilegal în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport (P.T.F.A.) Cluj-Napoca, iar la data de 10 iunie 2023, aceiaşi cetăţeni, ar fi ieşit ilegal din ţară, prin acelaşi punct de trecere, prin substituire de persoane, la controlul de frontieră prezentând paşapoartele eliberate de autorităţile nigeriene pe numele altor cetăţeni nigerieni.

"La momentul prezentării pe sensul de intrare în ţară, cei doi cetăţeni extra-comunitari au susţinut că scopul intrării în România este participarea la o activitate artistică în seara de 09.06.2023, desfăşurată în interiorul unui local din municipiul Cluj-Napoca, urmând să părăsească ţara a doua zi. În data de 10.06.2023, cei doi cetăţeni extra-comunitari s-au prezentat pe sensul de ieşire din ţară dorind să se îmbarce la zborul cu destinaţia Bergamo, Italia. Cu această ocazie, lucrătorii poliţiei de frontieră au constatat existenţa diferenţelor dintre fotografiile existente pe paşapoarte şi persoanele în cauză, motiv pentru care au solicitat un control suplimentar. În urma verificărilor efectuate de agent şef adjunct de poliţie Nagy Elena-Georgiana, aceasta nu ar fi constatat existenţa unor probe cu privire la substituirea de persoane care să impună luarea unor măsuri legale. Ulterior, beneficiind de sprijinul celor trei inculpaţi, cei doi cetăţeni extra-comunitari ar fi fost lăsaţi să părăsească teritoriul României folosindu-se de documente de călătorie care nu le aparţineau", se mai arată în comunicatul DNA.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.